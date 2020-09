CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 139 CASI DI QUESTI 74 SONO A ROMA E DUE DECESSI. DA DOMANI PRESSO L’AEROPORTO DI FIUMICINO INIZIA SPERIMENTAZIONE SU DUE VOLI ROMA-MILANO ‘COVID FREE’, INIZIATIVA IN COMUNE TRA ADR, ALITALIA E REGIONE LAZIO. COLLABORAZIONE CON ADR HA CONSENTITO AUMENTO SICUREZZA IN AEROPORTO PER PASSEGGERI. OGGI NE PARLA ANCHE LA CNN PER IL PREMIO ANTI-COVID’

***APP SALUTE LAZIO: SU APP SALUTE LAZIO È DISPONIBILE L’ELENCO GEOLOCALIZZATO DEI DRIVE-IN DELLA REGIONE LAZIO DOVE SI ESEGUONO I TEST PER IL COVID-19;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 22 CASI E ZERO DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO UNDICI I CASI E DI QUESTI SEI SONO CASI DI RIENTRO TRE DA SINGAPORE, DUE DA LOMBARDIA E UNO CON LINK DA SARDEGNA. TRE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI E UN CASO INDIVIDUATO IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE. NELLA ASL DI FROSINONE SONO DUE I CASI E SI TRATTA DI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI. NELLA ASL DI RIETI SI REGISTRANO SEI CASI E SI TRATTA DI TRE CASI CON LINK AD UN CLUSTER DI UNA FESTA PRIVATA E TRE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI. NELLA ASL DI VITERBO SI REGISTRANO TRE CASI E SI TRATTA DI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 1: SONO 20 I CASI NELLE ULTIME 24H. DI QUESTI CINQUE SONO CASI DI RIENTRO, DUE CON LINK DA SARDEGNA, DUE CON LINK DA COMUNITA’ PERU’ E UNO DA GRECIA. TRE SONO CASI CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO E ISOLATO;

***ASL ROMA 2: SONO 47 I CASI NELLE ULTIME 24H E TRA QUESTI DICIASSETTE CASI DI RIENTRO, UNO CON LINK DA SARDEGNA, UNO DA BANGLADESH, UNO DA SPAGNA, UNDICI CON LINK ALLA COMUNITA’ DEL PERU’, UNO DA BOLIVIA, UNO DA ARGENTINA E UNO DA CALABRIA. SEI I CASI INDIVIDUATI DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE. CINQUE SONO CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI E QUATTRO I CASI INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE;

***ASL ROMA 3 : SONO 7 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI SEI CASI CON LINK DA SARDEGNA;

***ASL ROMA 4 : SONO 3 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 5: SONO 26 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI OTTO CASI DI RIENTRO, UNO DA TRENTINO E SETTE CON LINK A COMUNITA’ PERU’. TRE I CASI INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE E SETTE I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

***ASL ROMA 6: SONO 14 I CASI NELLE ULTIME 24H E SI TRATTA DI DUE CASI CON LINK DA SARDEGNA. UNO INDIVIDUATO SU SEGNALAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE. DUE INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE E SETTE SONO I CONTATTI DI CASI GIA’ NOTI E ISOLATI;

“Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi. Da domani presso l’aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano ‘COVID Free’, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio. La collaborazione con AdR ha consentito di aumentare la sicurezza in aeroporto per i passeggeri. Oggi ne parla anche la CNN in merito al premio anti-covid (https://edition.cnn.com/travel/article/rome-fiumicino-airport-anti-covid-skytrax/index.html).

Nella Asl Roma 1 sono 20 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 47 i casi nelle ultime 24h e tra questi diciassette casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla comunità del Perù, uno dalla Bolivia, uno dall’Argentina e uno dalla Calabria. Sei i casi individuati dal medico di medicina generale. Cinque sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 3 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi con link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 4 sono 3 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di otto casi di rientro, uno dal Trentino e sette con link alla comunità del Perù. Tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sette i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi con link dalla Sardegna. Uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Due individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sette sono i contatti di casi già noti e isolati.