Di seguito, la nota di UGL in merito una notizia su Ciampino pubblicata altrove:

Nessuna festa, solo un corso di aggiornamento

Se la notizia non fosse uscita su un autorevole quotidiano romano dovremmo pensare ad uno scherzo, nessuna festa solo corsi utili ad aggiornare il corpo docente. Tra le numerose riunioni richieste e ottenute proprio dalla Ugl, tra i sindacati più rappresentativi in Asp Ciampino, sono state comunicate modalità,tempi e procedure che hanno previsto una serie di corsi che hanno visto come partecipanti tutti gli operatori del settore nidi di Ciampino.

Nel merito tutte le organizzazioni sindacali hanno ricevuto dettagliate informazioni sul rispetto delle norme di sicurezza in contrasto al Covid 19 per lo svolgimento dei corsi. Ci risulta inoltre difficile pensare che alla fine di un corso, come scritto nell’articolo, i partecipanti siano andati a festeggiare, non si è capito cosa. Il rispetto per i lavoratori che hanno dovuto subire ristrettezze non solo economiche dovrebbe essere un punto fermo per tutti,media compresi.

La Ugl auspica innanzitutto la pronta guarigione dei contagiati e la ripresa del servizio in sicurezza per i piccoli utenti, le loro famiglie e il personale che da sempre ha dimostrato passione e disponibilità.Laddove dovessimo riscontrare difformità sulle procedure attuate da parte dell’ente gestore del servizio saremo tra i primi a denunciarlo.

UGL TERZIARIO ROMA E LAZIO