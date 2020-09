Il Comune di Lariano, sensibile alle segnalate problematiche relative alla circolazione stradale, in particolare la velocità, ha avviato un progetto di sicurezza stradale e di prevenzione.

Dove sono posizionati i due nuovi speedy box a Lariano

Da ieri 14.09.2020 vengono installati n. 2 box denominati “Speedy” in Via Algidus e Via Tevere, due tra le strade urbane più pericolose e vicino ad un plesso scolastico, dove peraltro negli ultimi mesi, si sono verificati alcuni incidenti stradali, tutti fortunatamente senza conseguenze irreparabili.

Le colonnine hanno il compito di scoraggiare e ridurre le infrazioni legate all’eccesso di velocità.

Da un po’ di tempo i residenti delle due zone, richiedono un intervento incisivo atto ad aumentare la percezione di sicurezza stradale, riducendo la velocità dei veicoli che transitano nel centro urbano, tra le maggiori cause di incidenti stradali.

Il Sindaco Maurizio Caliciotti e l’Assessore alla viabilità Emanuele Palmieri auspicano che già l’installazione dei primi due box “rallenta traffico” funga da deterrente per gli automobilisti in transito nel centro urbano.

Il Comandante della Polizia Locale precisa che i due box, oltre ad avere la funzione di prevenzione, saranno utilizzati a rotazione, per installare l’autovelox e rilevatore di assicurazione e revisione obbligatorie.

Dopo la prima fase di sperimentazione, l’Amministrazione valuterà l’implementazione di altri “Speedy” in altre strade urbane ad alto “scorrimento” e a maggiore sinistrosità.