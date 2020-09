Un incendio di sterpaglie si è propagato ed ha coinvolto parzialmente un deposito di materiale edile. Ecco cosa è successo vicino ad Acilia.

Incendio di sterpaglie coinvolge un deposito di materiale edile

Dalle ore 15 circa, due Squadre dei Vigili del Fuoco (13A e 28A) ed un’autobotte (AB13), stanno intervenendo in Via Francesco Menzio tra la Via del Mare e Via Cristoforo Colombo per un vasto incendio di sterpaglie che ha coinvolto parzialmente il deposito di materiale edile adiacente gli sterpi incendiati.

Non risultano persone intossicate dal fumo.

Sul posto anche 5 moduli della protezione Civile supporto del personale VVF