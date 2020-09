Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, domenica 20 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti Special Vip

23:38 TG1 60 Secondi

23:40 Speciale Tg1

00:45 RaiNews24

01:15 Che tempo fa

01:20 Sottovoce

01:50 Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Hawaii Five – 0: Nella tela del ragno

21:50 N.C.I.S. New Orleans Jackpot

22:45 La Domenica Sportiva

00:20 L’altra Domenica Sportiva

00:45 Sorgente di vita

01:20 The Blacklist – Dr. Hans Koehler

02:05 The Corsican

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sapiens Doc

21:20 Presa Diretta La ripartenza verde

23:40 TG Regione

23:45 TG3 Mondo

00:15 Storia presenta 20.09.1870 La battaglia per Roma

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 Altre Epifanie

02:25 Le officine della Fiat

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 The Water Diviner

23:42 La Regola del Sospetto

02:02 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:24 La Canzone del Destino

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Solo per Amore

6 Italia 1

20:35 L’ Ultimo Appuntamento – C.S.I. – Scena del Crimine

21:25 La Mummia

23:45 Pressing Serie

01:20 E-Planet

01:45 Studio Aperto – la Giornata

01:57 Sport Mediaset – la Giornata

02:12 Media Shopping

7 LA7

19:00 Senti chi mangia

20:00 Tg La7

20:35 Atlantide presenta: Nascita di una dittatura

21:45 Hitler: l’attrazione fatale della Germania

23:25 Taga Doc presenta: Eva Brown

00:15 Tg La7

00:25 Uozzap

01:05 Il Commissario Cordier

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 MasterChef Italia

00:10 X Factor

02:30 Un microfono per due

9 NOVE

21:25 Avamposti – Rogoredo – il bosco della droga

22:45 Avamposti – Roma criminale

00:05 Avamposti – Rogoredo – il bosco della droga

01:25 Dal pollaio alla pista – Fiat 500 F 1968

02:40 Professione assassino – Non c’è due senza tre

20 Venti

21:04 Codice 999

23:31 Mad Max: Fury Road

01:51 Un’ Altra Occasione – Believe

02:30 Strane Visioni – Believe

03:10 Gatto K.I.T.T. – Super Car III

03:50 Il Fuoriclasse – Super Car III

21 Rai 4

20:29 In the dark II ep.4

21:18 La Partita

23:01 The End? L’inferno fuori

00:53 What We Do in the Shadows ep.9

01:13 What We Do in the Shadows ep.10

01:42 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

21:00 The Terminal

23:41 Carnage

01:25 L’ Importanza di Chiamarsi Ernest

03:01 Il Proiezionista

23 Rai 5

20:45 Ritorno alla natura

21:15 Wild Australia

22:08 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:03 Film – La città proibita

00:53 Tuttifrutti

01:19 Rai News Notte

01:22 Wild Australia

02:16 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:10 Porgi l’altra guancia

22:45 Il soldato di ventura

00:45 Radiofreccia

25 Rai Premium

20:10 Un Medico in Famiglia 9 – Il colpo della strega ep.8

21:20 Purché finisca bene – Una villa per due

23:10 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.141

00:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.142

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.143

01:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.144

02:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.145

26 Cielo

20:55 Affari di famiglia

21:25 Legami di sangue

23:10 La donna lupo

00:30 Polyamori

02:10 Il porno messo a nudo

27 Paramount Network

21:10 Una teenager alla Casa Bianca

23:00 Letters to Juliet

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Santo Rosario

20:30 Soul

21:00 Nord e Sud

22:45 Call the midwife.L’amore e la vita

23:45 Angelus

00:10 La compieta

00:30 Il Santo Rosario

00:55 Una donna alla Casa Bianca

02:15 Terramater

29 LA7d

19:20 Drop Dead Diva

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Mamma Mia! – Romance Forever

23:20 Appuntamento A Tre

01:15 Modamania

01:50 Grande Fratello Vip Aut.

02:30 Vernice Light – L’ Arte del Viaggio

02:35 L’ Onore e il Rispetto – Parte Terza , 6

31 Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie – il 18esimo di Francesco

20:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Ci conosciamo?

22:15 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Campeggio

00:45 Matrimonio a prima vista USA

34 Cine34

21:10 Fantozzi alla riscossa

22:49 Missione eroica – I pompieri 2

00:29 Ne parliamo lunedì

02:12 Ergastolo

35 Focus

20:15 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo III

21:15 L’ Aria Sottile – Dalle Alpi Al Tetto del Mondo

22:15 Himalaya – Mountains And Life

23:15 Everest Eco Ski Adventure

23:55 Nelle Profondità di un Mare Antico – Mondi Perduti

00:35 I Segreti Sommersi Degli Antichi Imperi – Mondi Perduti

01:25 Indagini Ad Alta Quota V, 9 – Indagini Ad Alta Quota V

02:15 Tgcom24

02:17 20/09/2020 – Meteo Focus

02:18 Le Più Grandi Navi Container Al Mondo – Megacostruzioni IV

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Febbre da dinosauro

21:10 Profiling – Jonah

22:20 Profiling – Gli occhi della morte

23:25 Alexandra – Frammenti di infelicità

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – il miraggio

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Morte di un leader

39 TOP Crime

19:22 Law & Order: unità speciale

21:13 C.S.I. – Scena del crimine

23:00 La signora in giallo

00:52 Bluff City Law

02:21 6 passi nel giallo – souvenirs

49 Spike TV

20:20 Happy Days

21:30 Il dottor Dolittle

23:30 A Good Man

01:30 The Rendezvous – Profezia mortale

52 DMAX

20:25 Airport Security Spagna

22:25 Nudi e crudi Francia – Diana e Vincent

23:35 Dal pollaio alla pista – Fiat 500 F 1968

00:50 Ed Stafford: scontro fra titani – Ed vs. Matt Wright

01:45 Lockup: sorvegliato speciale

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:15 Scritto, letto, detto: Giovanni Belardelli

20:30 Passato e Presente. Gandhi la grande anima con il prof. Franco Cardini

21:10 Film. Papillon

00:25 Notiziario – RaiNews24

00:30 Il giorno e la storia

01:00 Passato e Presente. Gandhi la grande anima con il prof. Franco Cardini

01:30 L’Italiano Che Inventò il Cinema

02:30 Ellen Keller, ritratto di una vita

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta)

59 Motor Trend

20:00 Affari a quattro ruote Francia

22:15 A caccia di auto

00:05 Fast N’ Loud

03:40 Fast N’ Loud – L’Apache del ’59

66 Italia 2

20:30 La Sposa Sedicenne – City Hunter

20:55 La Tratta delle Donne – City Hunter

21:20 L’ Approssimazione della Prestidigitazione – The Big Bang Theory

21:50 L’ Incursione Zarnecki – The Big Bang Theory

22:15 La Germinazione delle Erbe Aromatiche – The Big Bang Theory

22:40 La Dissezione dell’Accordo – The Big Bang Theory

23:11 L’ Implementazione dello Gnu – The Big Bang Theory

23:40 The Lodgers – Non Infrangere Le Regole

01:30 Comunicazione Non Verbale – Camera Cafè

01:35 Il Video – Camera Cafè

01:40 Cineforum – Camera Cafè

01:45 La Prova di Weil – Camera Cafè

01:50 Lilli e il Vagabondo – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101