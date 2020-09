Nella mattinata odierna, ad Acuto, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà tre persone del posto, rispettivamente un 43enne (censito per reati contro il patrimonio), un 39enne (censito per reati contro il patrimonio e la persona) ed un 37enne, tutti responsabili del reato di “incendio colposo in concorso”.

Ecco cosa è successo

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di richiesta di intervento pervenuta al 112, gli operanti intervenivano in una zona di campagna del citato centro ove era divampato un grosso incendio, domato a seguito del contemporaneo intervento dei Vigili del Fuoco di Fiuggi. I militari, al termine delle opportune indagini basate anche su varie testimonianze, accertavano che i prevenuti dopo aver bruciato delle sterpaglie presenti sulla proprietà del 39enne, non riuscivano a controllare le fiamme che si propagavano sui campi limitrofi di ben tre diversi proprietari.

Al termine delle operazioni di spegnimento, nel corso delle quali non si registrava alcun ferito, si appurava che le fiamme avevano interessato circa 10 ettari di terreno adibito ad uliveto.