CITTA’ METROPOLITANA ROMA, PRIMO GIORNO SCUOLA: ZOTTA “BUON LAVORO AD INSEGNANTI E STUDENTI”.

“Circa 200 mila studenti delle scuole superiori di Roma e provincia oggi iniziano il loro percorso scolastico in un momento difficile e pieno di insidie. La Città metropolitana di Roma ha lavorato in ogni direzione per poter garantire alle scuole superiori la migliore condizione per iniziare le lezioni scolastiche.

In queste settimane, assieme all’Ufficio scolastico Regionale, continueremo a monitorare la situazione, ponendo l’attenzione sui lavori in corso e soprattutto collaborando, come fatto fino ad oggi, con i Dirigenti scolastici e le altre Istituzioni.

Come sempre raccomandiamo massima attenzione nel seguire le regole di distanziamento, augurando a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie un anno scolastico il più possibile sereno. La Città metropolitana di Roma continuerà il suo lavoro al fianco della Scuola”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma