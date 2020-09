Finalmente sta per avere inizio un nuovo anno scolastico dopo una lunga assenza dai banchi di scuola a causa della pandemia che ci ha colpito tutti duramente, chiedendoci di imparare nuove regole e comportamenti, come l’utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale di almeno un metro, e l’igienizzazione delle mani, al fine di contenere la diffusione del Coronavirus.

Ricominciare oggi significa riprendere a frequentarvi nella vostra Scuola, continuare nell’apprendimento per arricchire la vostra formazione che vi accompagnerà nel corso di tutto il percorso scolastico.

Ebbene, la scuola è di nuovo pronta ad accogliervi, ma questo sarà un anno diverso dagli altri che richiederà un impegno maggiore perché il coronavirus non è ancora sconfitto, ma insieme, osservando tutte quelle piccole regole, possiamo tenerlo lontano.

Quest’anno avrete anche un nuovo Dirigente scolastico, il Dott. Massimo Fruscella, a cui diamo il benvenuto nella nostra Comunità, ringraziamo sin d’ora per il grande lavoro svolto in sinergia con l’Ente, e auguriamo buon lavoro per un anno scolastico senza dubbio diverso dagli altri e ricco di sfide.