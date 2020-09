TEST SIEROLOGICO GRATUITO PER TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAGAROLO

L’Amministrazione comunale di Zagarolo comunica che tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo ricadenti nel territorio comunale avranno la possibilità di eseguire un test sierologico in vista del nuovo anno scolastico 2020-2021. L’iniziativa è completamente a spese del Comune di Zagarolo.

Il test si potrà effettuare entro il 30 Settembre, ore 20.00. È previsto un test sierologico ad alunno.

“Vogliamo garantire a tutti gli studenti un rientro sicuro nelle scuole – spiega il Sindaco di Zagarolo, Lorenzo Piazzai. – Dopo che il corpo docente di Zagarolo ha aderito nella totalità ai test sierologici del Ministero, ci sembrava doveroso che anche gli alunni potessero avere l’opportunità di tornare a studiare in tranquillità: la tutela della loro salute e delle loro famiglie è fondamentale. Sicurezza, didattica e salute mai come in questo momento debbono andare di pari passo, senza distrazioni, ma con una Comunità forte e unita che ne monitori la sinergia”.

“I test sono facoltativi e i risultati saranno comunicati alle famiglie e, in caso di positività, anche al proprio medico di base – aggiunge l’Assessore alle Politiche scolastiche di Zagarolo, Emanuela Panzironi. – Desideriamo rendere sicuro e tranquillo l’avvio di questo anno scolastico; qualunque sia il risultato del test, tuttavia, si dovranno continuare ad osservare scrupolosamente le misure anticontagio da Covid-19. Il 14 Settembre abbiamo scelto di riaprire le scuole: siamo sicuri che questa iniziativa dell’Amministrazione comunale di Zagarolo possa essere un modo per far tornare i nostri ragazzi sui banchi di scuola con la consapevolezza che le Istituzioni sono vicine alle famiglie, soprattutto in un momento e in contesto così delicato. Non appena conosceremo le modalità di somministrazione del test, ne daremo informazione su questa pagina e sul portale istituzionale”.