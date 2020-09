Riapertura scuole nel territorio prenestino: tutte le date

Di seguito, la nota congiunta dei Sindaci del territorio prenestino in merito alla ripresa scolastica.

I Sindaci di Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Cave, Gallicano nel Lazio, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina, Poli e Rocca di Cave hanno deciso, effettuati gli opportuni confronti con i rispettivi Dirigenti Scolastici, in ordine alla sicurezza ed ai protocolli anticovid, la seguente articolazione di riapertura degli istituti scolastici sul territorio prenestino:

PALESTRINA

– Istituto comprensivo G. Pierluigi: Apertura il 14 Settembre 2020;

– Istituto comprensivo Karol Wojtya: posticipo apertura al 24 Settembre 2020;

– Istituto comprensivo G. Mameli: posticipo apertura al 24 Settembre 2020;

ZAGAROLO – Apertura prevista per il 14 Settembre

– Istituto comprensivo Zagarolo

– istituto comprensivo ” R. Levi Montalcini”

SAN CESAREO:

– Scuole aperte dal 14 Settembre 2020;

CAVE

Istituto comprensivo Matteotti, 11: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;

– Apertura scuole posticipata al 24 Settembre 2020

GALLICANO NEL LAZIO

– Istituto comprensivo Gallicano nel Lazio: apertura scuole posticipata al 24 Settembre 2020;

CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Istituto comprensivo G. Pierluigi – plesso di Castel San Pietro Romano- scuola dell’infanzia e primaria;

– Scuole aperte dal 14 Settembre 2020

POLI

– Istituto comprensivo Gallicano nel Lazio- plesso di Poli – apertura scuole posticipata al 21 Settembre 2020.

Le Amministrazioni comunali ringraziano in anticipo i Dirigenti Scolastici, i genitori, gli alunni e tutti gli operatori scolastici, auspicando la massima comprensione e collaborazione per la ripresa dell’attività didattica in questo particolare momento storico.

Continueremo a lavorare per il bene delle nostre Comunità in maniera coordinata ed unitaria.

Mario Moretti

Lorenzo Piazzai

Alessandra Sabelli

Angelo Lupi

Pietro Colagrossi

Gianpaolo Nardi

Francesco Colagrossi

Federico Mariani

Gabriella Federici