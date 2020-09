È un settembre che sta facendo sognare ad occhi aperti gli amanti della bella stagione quello che sta andando di scena in tutta Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone. Dopo lo splendido tempo dell’ultima settimana, intervallato solamente da un’estemporanea bomba d’acqua, anche le prossime giornate di lunedì 14 e martedì 15 settembre vedranno protagoniste il bel tempo. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso e temperatura calde ma gradevoli, con qualche piccolo accenno di variabilità che, ad ogni modo, non scalfirà il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 settembre 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 14 settembre:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 22° C; max 32° C. Venti: deboli

Martedì 15 settembre:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 22° C; max 32° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 14 settembre:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 19° C; max 33° C. Venti: deboli

Martedì 15 settembre:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 20° C; max 32° C. Venti: deboli