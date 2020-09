Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Just Eat è alla ricerca di personale da inserire in organico. Posizioni aperte anche a Roma.

Lavora a Just Eat: le posizioni ricercate

Just Eat, la multinazionale simbolo del nuovo millennio, oggi conta numerosissime filiali in 13 Paesi europei ed extraeuropei, rivoluzionando (a buon diritto) il mondo della consegna a domicilio online. Ecco le posizioni ricercate, anche a Roma:

Acquisition Executive

Bologna

Firenze

Roma (n.2 posizioni)

Inside Sales/Inside Sales Hunter – Blitz

Milano

Come candidarsi per Just Eat

Per candidarsi ad una o più offerte, visitate il sito ufficiale di Just Eat cliccando nella sezione “Careers” relativa alle filiali italiane. Successivamente scegliete le singole offerte e cliccate sul pulsante blu “Apply now” iscrivendovi attraverso la piattaforma Workday.