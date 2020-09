Nettuno, “Willy oggi è il figlio di ognuno di noi”: il cordoglio del Comune

La Città di Nettuno è vicina in questo giorno di lutto alla famiglia di Willy Monteiro Duarte, il 21enne brutalmente ucciso dal branco a Colleferro. Una tragedia che ha toccato nel profondo tutta la nostra comunità, così come il resto d’Italia.

Il cordoglio della città di Nettuno

Willy oggi è il figlio di ognuno di noi e il pensiero è rivolto a sua madre e alla sua inimmaginabile sofferenza. Nonostante la sua giovanissima età Willy ha dimostrato un altissimo senso civico e un enorme coraggio, che purtroppo gli è costato la vita, nel voler con ogni sua forza difendere un amico in difficoltà, aggredito da quattro vigliacchi.

Willy non ha chiuso gli occhi, non si è voltato dall’altra parte e deve essere d’esempio a tutti noi facendoci guardare nel profondo della nostra coscienza per tutte le volte che abbiamo scelto di non aiutare un nostro prossimo in difficoltà. Ognuno di noi nel suo quotidiano deve riscoprire i valori di altruismo e giustizia impersonati da Willy per rendere migliore una società che, in questa tragedia, ha mostrato il suo lato peggiore e malato.

Grazie Willy per il tuo coraggio e per il tuo esempio e un forte e caloroso abbraccio alla sua famiglia da parte dell’intera comunità nettunese.