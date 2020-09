Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 12 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:35 Techetechetè

ore 21:25 Assassinio sull’Orient Express

ore 23:30 Senza Respiro



Rai 2

ore 21:05 SWAT 3×01-02 1a Tv

ore 22:45 Bull 4×09 1a Tv

ore 23:30 TG2 Dossier

Rai 3

ore 20:45 Sulla Mia Pelle – Presentazione Film

ore 21:30 Sulla Mia Pelle 1a Tv

ore 23:00 Tg Regione + Mondo

ore 23:35 Amore Criminale

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:35 Tu Si Que Vales 2020

ore 21:05 Tg5

Italia 1

ore 19:00 Dr. House

ore 20:40 CSI

ore 21:30 Il Cacciatore di Giganti

ore 23:50 Adele e l’enigma del Faraone

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia week-end – Info

ore 21:25 The Debt Collector

ore 23:40 Spriti nelle tenebre

La7

ore 20:30 In Onda – Talk (il talk spesso sfora oltre le 22)

ore 21:15 War Horse

ore 23:45 Tg La7

Tv8

ore 20:15 4 Ristoranti

ore 21:30 Kill Bill Vol. 1 e 2

Una lunga serata con la vendetta di Uma Thurman

Nove

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:30 Clandestino – Baby Camorra

ore 23:55 Airport Security

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 12 settembre

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Ognuno è perfetto 1×01

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Ognuno è perfetto 1×01 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I Misteri di Murdoch

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I Misteri di Murdoch Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Colombo Ricatto mortale

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Yellowstone 2×03-04

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×03-04 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 911 Lone Star 1×03-04

(ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 1×03-04 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Private Eyes 3×07-08

(ch. 116) ore 21:05 3×07-08 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Major Crimes 5×16-17

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 5×16-17 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Superstore 4×15-16 + Mom 7×09-10

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 4×15-16 + 7×09-10 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Supergirl 5×01-02

I Film in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 C’era una volta a Hollywood

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Rivelazioni – Sesso è potere

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 I segreti di Brokeback Mountain

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Così fan tutte

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Sbucato dal passato

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Inga Lindstrom – Amore di mezza estate

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Sono Sartana, il vostro becchino

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Star Trek IV – Rotta verso la terra

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Crimson Peak



I Film sulle tv a pagamento SKY/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Ronin

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il mio profilo migliore

Cinema Anni 80 (ch. 303) ore 21:15 Flashdance

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il viaggio di Norm

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Kick-Ass 2

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Affairs of State – Intrighi di stato

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 New in Town – Una single in carriera

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Sunshine – Storia di una famiglia

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 La piccola boss

Sky Cinema Per Te (ch. 311 dtt 484) Tonno spiaggiato

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Sherlock Holmes

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Il mio grasso grosso matrimonio greco 2

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Chiedimi se sono felice



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv stasera?