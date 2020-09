Paliano, funerali Willy: arriva il “Brasiliano” ma la Polizia lo ferma

Personaggio dell’hinterland romano, ex capo ultras della Roma e, oggi, presente fuori i cancelli del campo sportivo di Paliano per consegnare una corona di fiori a Willy Duarte, giovane 21enne ucciso a Colleferro.

Paliano, presente anche “Er Brasiliano”. La Polizia lo ferma

“Mi hanno trattato come un bandito di borgata e questo non è giusto perché io sto cambiando e siamo tutti uguali”. Queste le parole di Massimiliano Minnocci alias il Brasiliano, ex capo ultras della curva sud. Difatti questa mattina, nel giorno dei funerali di Willy Monteiro, Minnocci ha cercato di portare all’interno del campo sportivo di Paliano una corona di fiori ma, prontamente, è stato bloccato da uno degli uomini della Digos.

“Ormai per determinate persone è meglio che non cambi mai, perché gli fai comodo. Il Brasiliano che si ripulisce non serve più a nessuno. Vogliono il burattino” – il commento finale.