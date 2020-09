Sulla strada statale 148 “Pontina” stamattina il traffico è stato provvisoriamente bloccato a Latina, a causa di un incidente avvenuto al km 74,400, in direzione Terracina.

Il personale di Anas si è recato sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo Borgo Sabotino, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Il tamponamento è avvenuto al km 74,400 in direzione Terracina. Traffico sbloccato e ripristinata la normale circolazione dopo minuti di blocco. Ancora non sono emersi i dettagli in merito a eventuali feriti, né sulla dinamica del sinistro. Potrebbero seguire aggiornamenti.

