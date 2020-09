Gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Propaganda Live, stagione 2020/2021 sono molti. Tra vecchie conoscenze e qualche new entry, stasera ricomincia il programma di Diego Bianchi, su La7. Di seguito, le anticipazioni del programma di oggi, venerdì 11 settembre 2020.

Propaganda live, anticipazioni e ospiti puntata 11 settembre 2020

Gli ospiti della serata saranno lo scrittore americano Don Winslow, i comici Lello Arena e Luca Bizzarri, l’attivista Giorgia Linardi, la scrittrice Chiara Valerio e il disegnatore di graphic novel Zerocalcare. Con loro si parlerà di politica (soprattutto quella americana e Trump, con lo scrittore Dan Winslow) e di attualità.

I temi

Non mancheranno spunti e riflessioni legati sia alla vicenda del covid, che alle ultime e recenti notizie di cronaca. Si parlerà anche dell’imminente riapertura delle scuole, ci saranno i classici reportage, alcuni legati a questa estate “post pandemia” in Sicilia. Chiara Valerio parlerà anche del suo ultimo libro La matematica è politica. Possibile qualche sorpresa da Zerocalcare, che ha un graphic novel in uscita il 15 ottobre: Scheletri. Immancabili gli ospiti fissi Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e tanti altri ancora che si alterneranno tra stasera e le prossime puntate. L’appuntamento con loro è stasera, su La7, alle ore 21:20.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diego_Bianchi_-_Materacamp_2008.jpg