Fiaccolata in onore di Willy sabato prossimo a Colleferro: i dettagli

Sabato fiaccolata in onore di Willy a Colleferro. Non ha nessuna bandiera politica, si tratta soltanto di una fiaccolata nel ricordo del giovane scomparso tentando di difendere un suo amico durante una rissa scoppiata quasi una settimana fa.

Colleferro, fiaccolata per Willy

Sabato 12 settembre 2020 alle ore 20:00 partirà la fiaccolata di solidarietà in memoria di Willy. La partenza sarà da viale Europa (parcheggio della piscina), si passerà poi per via 25 aprile, corso Filippo Turati, piazza Aldo Moro, corso Garibaldi, per arrivare infine in via Bruno Buozzi.

Il corteo si fermerà poi deporre le candele e pregare per Willy. Ovviamente, i partecipanti dovranno munirsi di mascherine. La fiaccolata si terrà il giorno stesso dei funerali del giovane, ma diverse ore dopo. La cittadinanza di Colleferro e dintorni è invitata a partecipare all’evento.

AGGIORNAMENTO

Dopo le parole del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, la fiaccolata potrebbe essere rimandata. Di seguito, il suo post su Facebook:

Mi giungono voci di una fiaccolata sabato sera a Colleferro.

Vi chiedo per cortesia di rispettare quanto abbiamo concordato con la famiglia e con gli amici di Willy, che vorrebbero partecipare alle iniziative di Colleferro ma che non riuscirebbero proprio nella giornata di sabato, sicuramente molto provati.

Sabato ci saranno i funerali. Lasciamo che quella giornata sia dedicata all’ultimo saluto a Willy! Avremo occasione, tutti insieme, di organizzare la fiaccolata a Colleferro nel corso della prossima settimana.