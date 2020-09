I Carabinieri stanno ascoltando altre persone in modo da capire al meglio la posizione degli altri partecipanti alla tragica rissa avvenuta sabato notte a Colleferro e che è costata la vita al giovane Willy, Duarte Monteiro che si è dato da fare per cercare di riportare la calma.

Le novità

Potrebbero presto giungere nuove iscrizioni nel registro degli indagati. I Carabinieri, insieme alla procura di Velletri, stanno ascoltando altri testimoni. Le persone che stanno ascoltando in queste ore sarebbe state presenti proprio la notte tra sabato e domenica scorsa nei pressi del luogo dove è avvenuto il pestaggio. Lo scopo è quello di comprendere quale ruolo hanno avuto nella rissa altre persone.

Per ora, il procedimento in corso rimane per il reato di concorso in omicidio preterintenzionale. Tuttavia, con le nuove testimonianze, il capo di imputazione potrebbe trasformarsi e aggravarsi in omicidio volontario. Emergeranno sicuramente nuovi dettagli dalle indagini tuttora in corso.