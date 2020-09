Il noto cantante Noyz Narcos ha voluto ricordare Willy in uno dei suoi più recenti post su Facebook. Al giovane ha dedicato le sue parole e ha spiegato che sarebbe felice di fare un concerto a Colleferro e dintorni, in modo da dare un piccolo sostegno alla famiglia del ragazzo. Di seguito, il suo post e una delle immagini da lui condivisa:

Questo ragazzo che tiene in braccio Gast e’ Willy, era spesso presente ai miei concerti era un mio grande fan , la sua morte mi ha distrutto, il paese in cui vivo e in cui sono nato spesso mi disgusta come gli esseri immondi che lo popolano…. non ci sono davvero parole per descrivere L accaduto, sono vicino col pensiero alla sua famiglia e ai suoi amici, appena sarà possibile sarò felice di partecipare ad un concerto in suo onore nella sua città come mi hanno chiesto tanti abitanti di Colleferro & dintorni per dare un piccolo sostegno alla sua famiglia. RIPOSA IN PACE BRO il tuo coraggio e la tua lealtà non devo essere dimenticati 🖤 – Willy Monteiro REST IN POWER ✊🏾

Fonte foto: profilo Facebook Noyz Narcos