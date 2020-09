Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di questa sera giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, l’allacciamento con la Diramazione Roma nord.



In alternativa si consiglia di percorrere la Diramazione Roma sud, o la A24 Roma-Teramo verso Roma est, immettersi sul G.R.A. Grande Raccordo Anulare di Roma e seguire le indicazioni per la Diramazione Roma nord.