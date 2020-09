Le elezioni amministrative 2020 si avvicinano. Oggi abbiamo incontrato il candidato a Consigliere del Comune di Colleferro Marcello Ronci, che ci ha raccontato chi è e quale è il suo programma elettorale.

Ci parli un po’ di lei

Diamoci del tu, potresti essere mio figlio.

Ok Marcello. Puoi raccontarmi dei tuoi trascorsi

Certamente. Prima vorrei inviare un messaggio di cordoglio e stringermi ai famigliari di Willy Monteiro Duerte per la tragica perdita. Willy non tornerà indietro, ma la sua memoria non sarà dimenticata e da cittadino di Colleferro mi batterò affinché gli venga intitolata la piazza in cui è avvenuto il suo brutale assassinio. Tutta la nostra comunità è sotto shock per quanto è successo e chiediamo una giustizia esemplare per gli assassini del povero Willy.

Ce lo auguriamo anche noi. Parlaci di te…

Sono nato a Colleferro, ho 66 anni, sono sposato e ho due figlie che amo immensamente.

Sono laureato in architettura e insegno tecnologia alla madre Teresa di Calcutta di Valmontone. Ho un master di 2° livello in Professione Docente e sono presidente di un’associazione sportiva: Mountain Bike Monti Lepini di Colleferro. Inoltre partecipato a vari “coderdojo”, ossia l’avvio alla programmazione per bambini dai 6 ai 10 anni, di Roma e Colleferro.

Come mai hai deciso di entrare in politica “da grande”?

In oltre 35 anni di insegnamento a costante contatto con i giovani, ho imparato a capirne le loro problematiche e a stare al passo con i tempi. Ora, prossimo alla pensione, ritengo che le mie competenze di educatore possano essere messe al servizio della collettività per crescere insieme e in armonia.

Perché ti candidi a consigliere comunale con il “Castello con Sanna”?

Seguo l’operato di Pierluigi da quando era liceale e con altri ragazzi – tra cui mia figlia Michela – ha dato vita all’UGI, un’associazione studentesca green che opera ancora oggi attivamente sul territorio della Valle del Sacco, pesantemente inquinata. È stato per me naturale appoggiare la sua candidatura a sindaco nelle precedenti elezioni amministrative del 2015, vista la mia sensibilità ai problemi ambientali.

Candidatura che ora sostengo direttamente nella lista il Castello con Sanna in quanto, in questi 5 anni della sua prima amministrazione, ha mantenuto le promesse fatte agli elettori chiudendo (finalmente) i due inceneritori, la discarica presente nel territorio comunale, avviando e perpetuando la raccolta differenziata porta a porta ed infine le bonifiche della Valle del Sacco e dell’area industriale SECOSVIM di Colleferro.

In cosa consiste il tuo programma?

I punti del mio programma, per altro inseriti in quello più generale del candidato sindaco Sanna, sono:

La realizzazione di una r ete di piste ciclabili ,

, La riqualificazione di tutte le aree verdi pubbliche ed in particolare gli spazi di recente acquisizione da parte del comune come il parco del Castello e il 3C,

di tutte le ed in particolare gli spazi di recente acquisizione da parte del comune come il parco del Castello e il 3C, La promozione di bandi di idee per progetti innovativi ed in particolare app che migliorino la nostra quotidianità,

per progetti innovativi ed in particolare app che migliorino la nostra quotidianità, La proposta di organizzare alcune piazze smart.

Puoi dirmi qualcosa in più sulla rete ciclabile?

Sostengo fortemente necessario proseguire e potenziare il lavoro dell’amministrazione Sanna che è stato già in grado di ottenere 126mila euro di fondi della Regione per avviare la costruzione del primo tratto (area Asl – IV chilometro) di quella che potremmo considerare essere l’inizio della rete di piste ciclabili.

Provo a sintetizzare i benefici correlati all’uso della bici come mezzo di trasporto: rapidità e flessibilità negli spostamenti nelle brevi distanze, riduzione del traffico, tutela dell’ambiente, diminuzione delle emissioni di CO2, dell’inquinamenti atmosferico ed acustico, miglioramenti della forma fisica e più in generale della salute.

Naturalmente vanno ridotte le criticità ed in particolare: le piste devono essere organizzate in sicurezza con elementi di separazione dalla carreggiata, sono necessari dei parcheggi appositi, possibilmente in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici e della stazione ferroviaria e pedonalizzare alcune aree della città. Questa trasformazione urbana dovrà essere sostenuta da una campagna di educazione per i più giovani all’uso in sicurezza della bici.

Infine devo dire che questa rete va inserita all’interno di in una pianificazione più ampia: il PUMS ovvero il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Un piano europeo la cui finalità è quella di razionalizzare e migliorare gli spostamenti di persone e merci all’interno dei territori comunali. Mi impegno, qualora venissi eletto, a favorire il dialogo e a velocizzare il processo di trasformazione, in tal senso, del tessuto urbano di Colleferro.

Non potrebbero esserci ripercussioni negative per i commercianti?

Ci sono degli studi che testimoniano addirittura di un incremento nelle vendite!

Uno realizzato dall’ECF (dal titolo Shopping by bike: best friend of your city centre vedi sito https://ecf.com/sites/ecf.com/files/shopping-by-bike.pdf)

Una ricerca della University College London’s Bartlett School of Planning, ha concluso che la realizzazione di piste ciclabili e il miglioramento degli spazi per i pedoni in molte aree di Londra hanno generato migliori affari per negozi locali, bar e ristoranti. “Le persone che arrivano in bicicletta spendono in media il 40% in più rispetto a chi arriva in auto” (Walking and cycling, The economic benefit)

Interessante. Posso chiederti invece come hai passato il periodo del covid?

Lavorando… (sorride) Essendo un professore della scuola secondaria di primo grado sono stato molto attivo nel periodo del lockdown. Questo tempo mi ha dato l’opportunità di studiare piattaforme online di e-learning e strumenti digitali come la piattaforma zoom. Ma non è stato facile, molti studenti hanno avuto difficoltà a reperire gli “strumenti” e una buona connessione internet dalle proprie abitazioni, e anche chi aveva una buona copertura ha riscontrato altre problematiche: come la condivisione del PC con un parente in modalità smart working, per esempio. Francamente credo che investire in formazione digitale e promuovere iniziative come le piazze smart (vedi video correlato) faciliti il processo di digitalizzazione al quale la nostra società sta andando incontro.

Qual è il tuo messaggio alla cittadinanza?

È importante, il 20 e 21 settembre 2020, votare “Il Castello con Sanna” e scrivere Marcello Ronci per una Colleferro Green Smart e Sicura!

In bocca al lupo!

Grazie