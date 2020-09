Al Comune di Santa Marinella approda il servizio di bike sharing

In Italia è sempre più frequente che le Autorità locali competenti provvedano all’assunzione di iniziative innovative finalizzate in primo luogo a tutelare l’ambiente ed il patrimonio e che, al contempo, costituiscono fonte di curiosità per chiunque si trovi di passaggio in una determinata zona.

Tra i settori maggiormente interessati da questo recente trend “rivoluzionario” merita attenzione quello della mobilità sostenibile, nel cui ambito è preminente e sempre attuale l’interesse di delineare un nuovo sistema di trasporti capace di ridurre al minimo l’inquinamento ambientale ed acustico e di garantire una migliore razionalizzazione del traffico urbano, soprattutto nei centri abitati.

Fra le novità che hanno suscitato maggiore interesse da parte della collettività è certamente da menzionare il servizio “Santa E-Bike”, lanciato dal Comune di Santa Marinella nella Capitale e finanziato dalla Regione Lazio, che durante questi mesi estivi è stato attivato nella località turistica di Santa Severa, riscontrando già parecchio successo.

In particolar modo, si tratta di un sistema di bike sharing (già noto in grandi realtà come Milano) attraverso il quale si garantisce a qualsiasi soggetto interessato la possibilità di fruire per brevi periodi di biciclette elettriche performanti ad un costo predeterminato.

Il servizio Santa E-bike è stato rafforzato verso la metà di agosto mediante la predisposizione di apposite stazioni automatizzate nei pressi della Stazione e del Castello, in cui i mezzi sono custoditi con sicurezza e pronti ad essere utilizzati dalla clientela.

Fino a quel momento, invece, le biciclette elettriche erano state date in dotazione agli esercizi commerciali resisi disponibili ad offrire il servizio, tra cui stabilimenti balneari, pizzerie e rivenditori di biciclette.

Ad ogni modo, per chiunque sia diretto in località turistiche ove sia possibile usufruire del servizio di noleggio biciclette, automobili e monopattini elettrici oppure di servizi similari a quello di Santa Severa, potrebbe essere utile dotarsi preventivamente di una carta di credito, in linea con le esigenze economiche ed operative dell’utente.

Ciò anche in considerazione della circostanza che spesso gli esercenti di queste attività, per ragione di praticità e sicurezza nelle transazioni, subordinano la concessione dei mezzi di trasporto all’esibizione di tale strumento di pagamento, in quanto idoneo ad offrire maggiori garanzie rispetto al denaro contante.

