Andamento del mercato immobiliare nel Lazio

Negli ultimi anni l’Italia sta affrontando un periodo di impetuosa crisi economica, ulteriormente aggravata dalla rapida ed inaspettata diffusione su tutto il territorio del Covid-19.

Infatti, le misure restrittive adottate dal Governo a partire dagli inizi dello scorso marzo se da un lato hanno consentito di arginare il contagio, dall’altro hanno pesantemente danneggiato le condizioni economiche di tante famiglie italiane e di innumerevoli attività, che oggi rischiano la chiusura.

Questo contesto sta influendo anche sul mercato immobiliare comportando un considerevole calo dei costi delle case: dunque acquistare un immobile oggi potrebbe rivelarsi un affare più che conveniente, anche in Lazio. A tal fine potrebbe essere utile per il potenziale acquirente avere contezza dell’andamento del mercato immobiliare nella suddetta regione, con specifico riferimento ai dati raccolti a luglio 2020.

La Provincia più cara è quella di Roma, in cui i prezzi medi degli immobili in vendita si aggirano sui 2.552 euro al metro quadro, seguita da Latina con 2.027 euro/mq e Viterbo con una media di 1.114/mq. In basso alla classifica, con una richiesta nettamente inferiore al resto del territorio, si posizionano le Province di Frosinone (866 euro/mq) e Rieti (863 euro/mq).

Ciò posto, l’alternativa all’acquisto di una nuova abitazione è da sempre l’affitto: a tal proposito si evidenzia che la situazione non diverge molto da quella inquadrata per gli immobili in vendita. Al vertice si trova sempre Roma con una domanda di 13,83 euro/mq ed in coda questa volta vi è Frosinone con 5,74 euro/mq che vince sui 6,93 euro/mq mediamente richiesti in Provincia di Rieti.

La scelta spetta quindi al soggetto interessato, tenendo però conto non soltanto del costo delle case, ma anche della relativa ubicazione e delle caratteristiche da questa presentate (tra le quali l’ampiezza delle stanze, la luminosità o l’eventuale presenza di uno spazio esterno abitabile).

Potrebbe però accadere che i risparmi a disposizione dell’acquirente non siano sufficienti a procedere ad una compravendita e che questi non ritenga opportuno di dover concludere un contratto di locazione.

In questi casi, la soluzione ideale è l’accensione di un mutuo per l’acquisto della casa presso un istituto di credito.

Il primo step da affrontare è la scelta dell’offerta più confacente alle proprie disponibilità tra le molteplici presenti sul mercato.

Per facilitare la ricerca, anche in considerazione del fatto che l’accesso alle banche fisiche è contingentato a causa dell’emergenza sanitaria, è possibile sfruttare degli appositi tool di calcolo, disponibili online e completamente gratuiti: sarà sufficiente inserire la somma da mutuare, la durata del mutuo ed il tasso di interesse di riferimento per simulare un piano di ammortamento agevolmente confrontabile con altri (per ulteriori approfondimenti sul Calcolo Rata Mutuo: https://www.calcoloratamutuo.org).