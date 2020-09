Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 9 settembre 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 9 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il diritto di contare

23:53 – Tg1 TG1 60 Secondi

23:55 – Porta a porta

01:30 – RaiNews

01:55 – Che tempo fa

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor – Ossessione – Cuore spezzato

23:00 – Parlamento Confronto serale tra i soggetti del SI e del NO in vista del Referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre.

23:30 – Il commissario Heller Provvidenza

01:00 – Le ragazze di Piazza di Spagna 2

RAI 3

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

01:05 – Cultura presenta La Grande Guerra L’Europa dopo la tempesta

RAI 4

20:06 – Criminal Minds St 9 Ep 3

21:20 – Frozen Ground – Il cacciatore di donne

22:55 – 24 Ore

00:34 – X Files St 3 Ep 16 – L’ufo degli Abissi II

CANALE 5

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – OCEAN’S 8 – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – OCEAN’S 8 – 2 PARTE – 1aTV

23:51 – NONNO SCATENATO – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

00:46 – METEO.IT

00:49 – NONNO SCATENATO – 2 PARTE

ITALIA 1

20:39 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA CASA DEGLI ORRORI

21:30 – SUICIDE SQUAD – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – SUICIDE SQUAD – 2 PARTE

00:06 – THE LOSERS – 1 PARTE

00:47 – TGCOM

00:50 – METEO.IT

00:53 – THE LOSERS – 2 PARTE

CANALE 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY IV – IL DISLOCAMENTO NELL’AUTO DELL’AMORE

21:04 – MINE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – MINE

23:21 – JOKER – 2 PARTE

00:08 – TG COM

00:13 – METEO

00:15 – JOKER – 2 PARTE

RETE 4

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – NATI CON LA CAMICIA – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – NATI CON LA CAMICIA – 2 PARTE

23:52 – TUTTI CONTRO TUTTI – 1 PARTE

00:50 – TGCOM

00:52 – METEO.IT

00:56 – TUTTI CONTRO TUTTI – 2 PARTE

CINE 34

21:11 – MALENA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – MALENA – 2 PARTE

23:00 – BIANCA

00:50 – CUANDO CALIENTA EL SOL… VAMOS ALLA PLAIA

RAI MOVIE

21:10 – Love Is All You Need

23:10 – Venezia Daily

23:30 – Padrona del suo destino

01:20 – I due gondolieri (Venezia, la luna e tu)

PARAMOUNT CHANNEL

20:15 – Happy Days

20:45 – Happy Days

21:15 – Miss Marple

23:10 – Miss Marple

01:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

IRIS

21:00 – GIOVANI SI DIVENTA

23:01 – LA MORTE TI FA BELLA

01:07 – I TRASGRESSORI

TV8

20:35 – RTL 102.5 Power Hits Estate (diretta) Live

00:40 – Gomorra – La serie Ep. 1

01:30 – Gomorra – La serie Ep. 2

TV9

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Avamposti – 1^TVCerignola – La quarta mafia

23:00 – Avamposti – Rione Sanita’ – Caccia ai nuov…

00:15 – Avamposti – Cerignola – La quarta mafia

01:20 – Airport Security Ireland

CIELO

20:25 – Affari di famiglia Al tappeto!

20:50 – Affari di famiglia Il meteorite

21:20 – San Andreas Quake

22:55 – Valerie – Diario di una ninfomane

00:40 – In the Cut

LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Mafia Inside

00:30 – TG LA7 Notte

02:00 – Otto e Mezzo (r)

LA7 D

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Cara, insopportabile Tess

23:15 – Quasi famosi

01:55 – La mala educaxxxion

SPIKE

20:40 – Supernatural Connessioni Mortali

21:30 – Star Trek V – L’ultima frontiera

23:20 – Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto

01:20 – Supernatural Un Gioco Da Ragazzi

02:00 – Supernatural Connessioni Mortali

TOP CRIME

21:10 – GONE – DEMONI

22:00 – GONE – ASCESA

22:50 – CHICAGO P.D. VI – TUTTO COME PRIMA

23:44 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – NOTTI DA INCUBO

00:30 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – SPIATI

GIALLO TV

21:10 – Vera

23:05 – Profiling – Nuovo inizio. 1a parte

00:15 – Profiling – Nuovo inizio. 2a parte

01:15 – Law & Order Squali