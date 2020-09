Trading on line: perché possono essere utili i segnali

Chi lavora nell’ambito finanziario o anche in tutto quel macro settore del lavoro on line avrà sicuramente sentito parlare almeno una volta del trading on line! Da tanti anni se ne parla dappertutto: nelle aziende, nei mass media, al bar ma soprattutto su Internet!

Il web ha infatti sdoganato un argomento che ha sempre diviso le persone comune e anche gli addetti ai lavori in due categorie: i possibilisti e gli scettici a tutti i costi. Questi ultimi sostengono che il trading on line sia solamente una truffa ideata da speculatori che vogliono approfittare dei problemi economici delle persone per rubare loro soldi.

Ma è davvero cosi? In realtà no o meglio può esserlo in alcuni casi. Ma chi inizia un percorso di trading on line mettendoci buona volontà,buonsenso, cautela e costanza nella formazione può veramente cambiare la sua vita dal punto di vista finanziario e lavorativo.

In questo articolo andremo ad analizzare uno strumento che pùò essere determinante per avere successo con il trading on line e andremo anche a vedere quali sono le piattaforme più famose e soprattutto più credibili nel settore.

Spesso ci sarà capitato di vedere nel web pubblicità con frasi tipo vuoi guadagnare con E toro (una delle piattaforme di trading on line più famose) ma senza sapere di cosa si tratta e magari ci siamo fidati di opinioni superficiali.

Segnali di trading:cosa sono e a cosa servono?

In estrema sintesi i segnali di trading sono delle previsioni e delle indicazioni su determinate condizioni di mercato che possono essere favorevoli per il trader che sta operando su una determinata piattaforma di trading.

A volte i segnali di trading possono essere molto costosi e si può dire in un certo senso che vale la pena di spendere i soldi se sono affidabili:tra le fonti migliori ci sono sicuramente i trader esperti e che sono pronti a condividere le loro aspettative su quelle che sono gli andamenti del mercato. Questi segnali, visto che in pratica sono delle semplici informazioni testuali, possono essere trasmessi con canali diversi tra i quali Skype, telegram,app e altro.

Ma dobbiamo ricordare che ci sono alcune piattaforme di trading on line che offrono ai loro utenti la possibilità di avere i segnali di trading in maniera del tutto gratuita:sarà una notifica ad avvisare il trader su una buona possibilità offerta dal mercato in quel momento.

Ma ci sono alcuni tipi di segnali da evitare e cioè in primis quelli promozionali e gratuiti. I trader spesso li mettono a disposizione in maniera gratuita ma non per una questione di altruismo;li offrono semplicemente per una questione promozionale e quindi per vendere un prodotto legato al trading on line.

In teoria anche se sono un veicolo pubblicitario dovrebbero essere affidabili e reali ma forse è meglio non fidarsi. Altra cosa sulla quale bisogna stare attenti e cioè quando un trader consiglia di inviare tanti segnali di trading in un solo giorno, in quanto il rischio è che non sono stati studiati a dovere.

Ma come mettere in pratica i segnali di trading?Vediamolo una sintesi!

Accedi al canale web del broker esperto che fornisce i segnali

Leggi con attenzione i dati forniti dal broker e copiali con precisione sul tuo account

Raccogli i proventi ma aspetta prima che il trade si chiuda.

Nell’ultimo paragrafo andremo brevemente a consigliare due tra le migliori piattaforme di trading on line, alle quali ci si può registrare per iniziare ad operare con il trading

Piattaforme di trading on line più affidabili: quali sono?

Andremo a citare solo due tra le migliori ma solo per una questione di spazio. Partiamo parlando di E toro:questa piattaforma è una delle più apprezzate specialmente dai trader dilettanti in quanto ha un servizio di assistenza affidabile, ha a cuore il rapporto con gli utenti, offre la possibilità di aprire un conto demo e di beneficiare del copy trading.

Questo strumento è legato all’uso dei segnali di trading che abbiamo trattato prima e che sono offerti dai broker di successo:l’utente quindi potrà copiare le mosse dei più esperti per avere più possibilità di successo.

Altra piattaforma valida è sicuramente Forex TB, che oltre ai segnali che offre in maniera gratuita, è attenta anche alla formazione teorica dei trader dilettanti.