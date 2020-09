Il GIP di Velletri ha confermato il carcere per tre dei quattro indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro.

La decisione

Per l’uccisione del 21enne di Paliano, pestato a calci e pugni, viene dunque confermato il carcere per Mario Pincarelli, Marco e Gabriele Bianchi. Francesco Belleggia, invece, andrà ai domiciliari. L’accusa per tutti resta quella di omicidio preteritenzionale.

Restano dunque in carcere tre dei quattro giovani arrestati. La decisione è arrivata dopo l’interrogatorio avvenuto ieri al carcere romano di Rebibbia. Seguiranno sicuramente novità sulla vicenda nelle prossime ore.