Autista Flixbus viene ripreso mentre guida con il cellulare al volante

Non è la prima volta che un autista Flixbus viene beccato con un telefono in mano. Le prove sono in un video, girato da alcuni passeggeri e postato sui social.

Lo Sportello dei Diritti: “Giocano con la vita dei passeggeri”

Nelle immagini si nota l’autista togliere le mani dal volante più volte ed avrebbe anche usato l’app Flixbus ed effettuato una chiamata. Ma non è tutto per qualche minuto ha persino giocato a un videogioco sul telefonino.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un fatto intollerante: non solo ha violato il codice della strada, ma ha messo a repentaglio la sua incolumità e soprattutto quella dei numerosi passeggeri che affollavano l’autobus che stava guidando. Un incidente che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada, messa a rischio da un uso compulsivo del telefonino mentre si è al volante.

Ecco il video: