Tivoli, 3 nuovi casi di Covid: sono 19 gli attualmente positivi

La Asl Roma 5 ha comunicato tre nuovi casi di positivi al virus Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino. Per una delle persone contagiate, una 29enne, si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

Salgono dunque a 19 gli attualmente positivi al nuovo Coronavirus. Per la quasi totalità dei casi il contagio è stato diagnosticato al rientro dalle vacanze. Sono 68 in totale le persone risultate positive al Sars-Cov-2 dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi, delle quali 44 guarite e cinque purtroppo decedute.

L’età media dei contagiati è scesa drasticamente nelle ultime settimane, passando dai 70 ai 35 anni circa. L’appello del sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti resta di mantenere alta la prudenza, adottare tutti i comportamenti necessari per limitare la diffusione del contagio e indossare la mascherina all’aperto, dove non sia possibile evitare raggruppamenti di persone, curando anche in modo attento l’igiene delle mani e degli ambienti.