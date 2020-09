Al Drive-in di Genzano avviato il test rapido per la diagnosi del Covid

La ASL Roma 6 ha avviato presso la postazione Drive – in di Genzano anche il test rapido per la diagnosi del Covid-19 rivolto, come da indicazioni regionali, ai cittadini di rientro dalla Grecia, Croazia, Malta, Spagna e Sardegna.

Di cosa si tratta

Il test rapido offre il vantaggio di ridurre il tempo per ottenere il risultato dell’esame. Il test rapido antigenico si esegue sempre mediante un tampone nasofaringeo, rilevando la presenza del virus con una metodica diversa: la ricerca di antigeni virali. Il vantaggio è quello di una lavorazione effettuabile direttamente sul luogo del prelievo, con consegna diretta del referto.

Dopo l’esecuzione del test, in attesa dell’esito dell’esame e della consegna del referto da parte degli operatori, si potrà sostare in un’apposita area dedicata.

Cosa succede se il test è positivo

In caso di risultato positivo si è sottoposti ad un secondo tampone per la conferma della diagnosi. Nell’attesa dell’esito del secondo tampone, è necessario rimanere in isolamento.

Nel corso dell’isolamento domiciliare, in caso di insorgenza di sintomatologia, è necessario contattare il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL di appartenenza.

A causa dei numerosi accessi possono crearsi attese per l’esecuzione, come per la consegna del risultato, la ASL Roma 6 ringrazia anticipatamente per la collaborazione e la comprensione.

Il Servizio/Orari

Drive-In Genzano – c/o ex Ospedale E. De Sanctis – Via Achille Grandi, snc

· da lunedì a sabato: dalle 9.00 alle 18.00

· domenica e festivi: dalle 9.00 alle 14.00