Paliano, omicidio Willy Monteiro: folla di amici uniti in preghiera

Momenti di vera commozione quelli vissuti ieri a Paliano, nel piazzale della chiesa dei Cappuccini, luogo dove poco distante c’è la casa di Willy Monteiro, il 21enne ucciso a Colleferro.

Commozione e sdegno per la morte del giovane Willy

Il raccoglimento è stato voluto dal parroco del paese, Don Paolo, il quale ha raccolto in preghiera molti giovani, per lo più amici della vittima. Momenti di vera commozione che hanno mostrato il profondo attaccamento emotivo che questi ragazzi avevano per Willy, definito da molti un ragazzo con il cuore d’oro.

Al centro della piazzetta una sua foto con un lumino vicino. Le parole di Don Paolo ai genitori, parole di sostegno e solidarietà, sono state accompagnate da un abbraccio significativo ai genitori. Presente all’evento anche l’amministrazione comunale con il Sindaco Alfieri, il vice Sindaco Adiutori, l’avv. Serena Montesanti.