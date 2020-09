Ieri è stato il primo giorno di attività per l’asilo nido comunale di Artena. La struttura di via Valle dell’Oste ha accolto questa mattina i primi dodici bambini che hanno iniziato l’anno. Insieme al personale dell’asilo, ad accogliere genitori e bambini questa mattina c’erano anche il Sindaco Felicetto Angelini e l’Assessore Domenico Pecorari.

Angelini: “Scuola e servizi sociali strumento di prevenzione della società”

“Le attività scolastiche riprendono in sicurezza – ha dichiarato il Sindaco Felicetto Angelini – e secondo tutte le norme anti-covid, grazie all’impegno messo dalla mia Amministrazione nella cura degli edifici scolastici. In questi mesi, grazie agli assessori Domenico Pecorari e Lara Caschera, abbiamo lavorato coordinandoci con gli enti gestori delle scuole per offrire agli studenti e alle famiglie degli ambienti sani, puliti e sicuri. La scuola è il luogo in cui si iniziano a formare le giovani generazioni, in cui si forma il senso civico e si insegna il rispetto degli altri e della cosa pubblica e per questo motivo in questi anni abbiamo investito molto per riqualificare gli edifici scolastici. In questi giorni difficili per i gravi fatti che hanno sconvolto le comunità di Paliano, Artena e Colleferro credo sia ancor più importante fare in modo che scuola e servizi sociali siano assicurati così da mettere in campo i più potenti strumenti di prevenzione che ha la società. In questi anni l’abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo per il bene della comunità”.

“Anche presso l’asilo nido comunale l’anno è ricominciato rispettando tutte le regole e le misure di prevenzione. Nei mesi scorsi – ha dichiarato l’Assessore Domenico Pecorari – siamo intervenuti sull’edificio in diversi modi. Abbiamo rifatto parte del tetto per eliminare alcune infiltrazioni, rifatto l’impianto elettrico e sostituito alcuni pannelli del controsoffitto e la copertura del pavimento. Gli interventi consegnano ad Artena una struttura più sicura e accogliente”.