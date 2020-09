Tivoli, altri tre nuovi positivi al Coronavirus: gli aggiornamenti

Tre nuovi positivi alla Covid-19 sono stati comunicati dalla Asl Roma 5; salgono, dunque, a 12 gli attualmente positivi al nuovo Coronavirus nel territorio tiburtino, per un totale di 61 persone dall’inizio dell’emergenza sanitaria, delle quali 44 guarite e purtroppo cinque decedute.

Altre tre persone positive al Covid-19

La quasi totalità dei contagi (tutti, eccetto uno) sono da ricondurre – direttamente o indirettamente – a recenti viaggi e vacanze fuori dal Lazio o fuori dall’Italia: gli ultimi contagiati, in particolare, provengono in un caso da una località balneare del Lazio, in uno da un piccolo borgo del Molise e nell’ultimo caso dalla Sardegna. Dai dati forniti dalla Asl emerge un abbassamento rilevante dell’età degli attuali positivi, che va dai 19 ai 44 anni. Anche gli ultimi tre contagiati hanno un’età che va dai 28 ai 35 anni.

L’appello dell’amministrazione comunale e del sindaco Giuseppe Proietti è di continuare a indossare le mascherine per proteggere se stessi e gli altri dal contagio, facendo attenzione anche a rispettare la distanza fisica tra persone