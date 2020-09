Incendio in un magazzino situato al seminterrato di una palazzina. Ecco cosa è successo a Carchitti, vicino Palestrina.

Carchitti, incendio in un magazzino: vicino c’erano attrezzature e materiale cinematografico

Nella giornata di oggi, sabato 5 settembre 2020, i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso via Lago Maggiore nr.47, località Carchitti comune di Palestrina, per un incendio divampato all’interno di un magazzino ,ubicato al piano seminterrato di una palazzina strutturata su due, in cui all’interno vi erano attrezzature e materiale cinematografico.

È rimasta lievemente intossicata una persona che è stata subito trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale di Palestrina. Hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la struttura interessata (che non ha riportato danni strutturali) la squadra del distaccamento di Palestrina( 24 a),quella del distaccamento dei volontari di Nemi (32 a) e il personale del carro autoprotettori ( Ta 6).