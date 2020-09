Su cosa si può scommettere nel 2020

Le scommesse più diffuse e giocate sono senza dubbio quelle calcistiche, ma come tutti sappiamo sono in realtà molti gli sport su cui si può decidere di puntare i propri soldi. Ora che è possibile scommettere anche online sono stati implementati diversi tipi di sport, ma non solo, ci sono tipologie di scommesse del tutto diverse, per permettere di giocare anche a chi ha differenti interessi .

Vediamo nel dettaglio quali sono le tipologie di scommesse che possiamo trovare nei palinsesti dei siti di scommesse più diffusi e trattati dai principali blog di settore come BitEditor.it:

Scommesse sportive . (le più conosciute e giocate)

. (le più conosciute e giocate) Scommesse sugli E-sports .

sugli . Scommesse sullo

sullo Scommesse sulla

Le scommesse sportive

Gli appassionati di sport amano scommettere sulla propria disciplina preferita. Ma, come già detto, sono presenti diversi tipi di sport, per accontentare le esigenze di qualsiasi scommettitore. Quali sono le discipline più diffuse sui siti di scommesse?

Calcio

Ippica

Basket

Rugby

Tennis

Football

Hockey

Hockey sul ghiaccio

Volley

Ciclismo

Motociclismo

Automobilismo

Golf

Baseball

Sci

Boxe

Questi sono solo alcuni degli sport più diffusi sui siti di scommesse conosciuti. Vediamo ora quali sono quelli meno diffusi, ma che oggi possiamo comunque trovare presenti nei vari palinsesti sportivi:

Tennis da tavolo

Freccette

Canottaggio

Pallamano

Al contrario di quanto si pensi, le possibilità di scommessa su una sola partita/incontro sono molteplici. Si può scegliere di scommettere sulla squadra vincente o sul il giocatore vincente, sul risultato esatto dell’incontro, ma non solo. Per molti sport esiste anche la possibilità di scommettere sull’infortunio di un giocatore, come nel calcio per esempio. Si può anche selezionare un range di punteggio in cui deve rientrare il risultato della partita, o anche scegliere di giocare in modalità combo, ecc ecc.

Insomma, come abbiamo appena visto le possibilità di gioco sono infinite quando si parla di sport e palinsesti online sui principali siti o blog di scommesse come Bit Editor.

Scommesse sugli E-sports

Ormai è sempre più diffusa l’idea che lo sport non sia solo di tipo fisico. E’ il caso degli E-sports, dove due o più giocatori si sfidano a suon di tastiere e joypad: ebbene sì, è possibile scommettere su persone che giocano ai videogiochi.

Esistono dei veri e propri tornei, delle squadre, e ci sono persone che si allenano per ore per vincere, come per qualsiasi altro sport. Quindi perché non scommettere sulla vittoria di un determinato giocatore, piuttosto che un altro? Ed ecco che allora tutti i migliori siti di scommesse si sono adeguati, lasciando allo scommettitore la possibilità di scommettere anche su questo tipo di sport in formato digitale.

Scommesse sullo spettacolo

Non tutti amano lo sport, ma molti amano il rischio di una scommessa. Quante volte, guardando la televisione scappa un: ? Per questa ragione i migliori siti di scommesse hanno accontentato anche gli appassionati del mondo dello spettacolo e del gossip.

Vediamo nel dettaglio alcune delle possibilità di scommessa offerte dai bookmaker:

Vip e mondo gossip

Talent show

Reality show

Premiazioni

Da tempo, nei vari palinsesti online sui siti di scommesse più diffusi, sono presenti questo tipo di scommesse per accontentare gli appassionati. Ma cosa si può scommettere, effettivamente? Anche qui si trovano molteplici possibilità, e lo scommettitore ha l’imbarazzo della scelta:

Matrimoni vip e future nascite vip entro X data

Vincitore di talent, reality o premiazione (Grammy, Sanremo, Amici, X Factor, Masterchef)

Scommesse sulla politica

Anche il mondo della politica vuole il suo spazio quando si parla di scommesse online. Quando ci sono in ballo elezioni importanti, come le Presidenziali USA o le Presidenziali in Francia, un po’ tutto il mondo si schiera, chi da una parte e chi dall’altra. Perché non dare alle persone la possibilità di scommettere sul vincitore? D’altronde sono tanti gli appassionati, e sono ancor più i dibattiti che si aprono in tempo di elezioni politiche. Ecco quindi che i principali siti di scommesse hanno implementato anche questa categoria nei loro palinsesti online, per accontentare qualsivoglia tipologia di scommettitore.

Conclusioni: su cosa si può scommettere nel 2020?

Abbiamo visto che al giorno d’oggi i migliori siti di scommesse online offrono la possibilità di scommettere su tutto, o quasi. Le possibilità sono infinite, e accontentano qualsiasi scommettitore: uomini, donne, giovani e meno giovani. Chiunque può scommettere secondo le proprie preferenze o secondo i propri interessi. Basta dare un’occhiata al palinsesto e scegliere il tipo di scommessa che più si avvicina ai propri interessi.