Prima e seconda serata di oggi, venerdì 4 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Italia – Bosnia Nations League

ore 23:05 Passaggio a Nord – Ovest

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Mai fidarsi di mia madre 1a Tv

ore 22:55 La prima cosa bella



Rai 3

ore 20:35 Qui Venezia Cinema

ore 20:45 Un Posto al sole

ore 21:20 Stai lontana da me

ore 22:50 Voxpopuli

ore 23:15 Confronti Referendum

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:35 Eternal Love 1a Tv

ore 23:55 Bridget Jones’s Baby

Italia 1

ore 19:00 Dr House 6

ore 20:40 CSI 10

ore 21:30 Io sono leggenda

ore 23:30 Un tipo imprevedibile

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Grand Hotel Excelsior

ore 23:55 Infelici e contenti

La7

ore 20:30 In Onda – Talk

ore 21:15 Quel che resta del giorno

ore 23:45 Albert Nobbs

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess my Age

ore 21:30 X Factor Il Sogno

ore 23:30 Io prima di te

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 Bake Off Italia 8×01 (simulcast con Real Time)

ore 22:45 Gino Gordon & Fred – Amici miei

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Venerdì 4 settembre

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Non è mai troppo tardi Film Tv

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Bake Off 8 (simulcast)

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 2×20-21

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Dalla Terra alla Luna 1×10-11-12 Finale di stagione

Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Emergence 1×01-02-03

FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 NCIS Los Angeles 10×19-20

PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Gone 1×11-12

Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Claws 3×10 – Superstore 4×09-10

Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The Last Kingdom 3×05-06

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 3×05-06 laF (ch. 135) ore 21:10 Poldark 5×05-06

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Security

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Largo Winch 2 – The Burma Conspiracy

Alle 23:10 Strike Back 7×07-08 1a Tv free

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Giù Al Nord

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Suburbicon

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Piccole labbra

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Kate e Leopold

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Matrimonio impossibile

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 L’insegnante al mare con tutta la classe

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Caos

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Final Destination



I film sulle Tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Tuttapposto

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Tutti pazzi a Tel Aviv

Cinema Shrek (ch. 303) ore 21:15 Shrek

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il segreto di Noemie

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Terminator 3 Le macchine ribelli

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Angeli e Demoni

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Ritorno a Cold Mountain

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Vendetta

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Bad Words

Sky Cinema Per Te (ch. 311 sat 484 dtt) Ricomincio da Tre

Premium Cinema 1 ore 21:15 Godzilla

Premium Cinema 2 ore 21:15 Quasi amici

Premium Cinema 3 ore 21:15 Noi e la Giulia

