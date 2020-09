I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato anche un 50enne romano, con precedenti, per atti persecutori nei confronti del padre, 77enne romano. I Carabinieri sono intervenuti in via di Monteverde dove hanno sorpreso il figlio mentre minacciava di morte il padre, titolare di un’officina meccanica, perché si era rifiutato di consegnargli denaro contante.

Il figlio violento è stato bloccato e da successivi accertamenti è risultato peraltro destinatario della misura che gli impone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai genitori – emesso lo scorso 31.10.2019 dal Tribunale di Roma – per precedenti episodi di violenza; è emerso inoltre che aveva compiuto gli stessi comportamenti persecutori anche nei giorni 27 e 28 del mese di agosto, entrambi denunciati dal padre. Il 50enne è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia.

Foto di repertorio