Sanità, continua la richiesta di medici e infermieri nel Lazio

E’ online sul sito dell’Inmi Spallanzani di Roma il nuovo avviso per reperire medici e infermieri per le Uscar. Il bando scadrà alle ore 23,59 del giorno 8 settembre 2020. La domanda si inoltra tramite procedura telematica raggiungibile al seguente link: qui i dettagli. Ciò è coerente con l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Quest’ultima riguarda l’attivazione immediata da parte delle Asl delle procedure per ricercare i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari da dedicare all’attività di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV 2 nelle scuole e per i servizi educativi nel Lazio

Tali professionalità saranno acquisite anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e attraverso l’utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali già in corso. In caso di nuove procedure saranno aperte anche ai laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’ordine e non in possesso delle specializzazioni secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale vigente.