Dopo lo stop dovuto al coronavirus, che ha difatti bloccato le proteste, tornano gli scioperi nel settore dei trasporti, in questo caso quello aereo.

Per il 16 settembre 2020 le sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Cisl Fp, Uil Pa, Flp, Cida e Usb Pi hanno indetto uno sciopero di 24 ore che interesserà i lavoratori dell’Enac, l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile.

Il fermo potrebbe mettere a rischio i voli previsti per mercoledì. I voli garantiti sono comunque disponibili sulla pagina dell’Enac.

Le motivazioni dello Sciopero

La protesta riguarda la privatizzazione dell’Ente e creerà uno stop di 24 ore: “Contro la trasformazione dell’Enac in Ente pubblico economico (Epe) e contro qualunque tentativo di privatizzare l’unica autorità pubblica dell’aviazione civile in Italia…”

“Dopo l’incontro del 14 agosto al Ministero del Lavoro – affermano i sindacati – avendo preso atto del fallimento del tentativo di raffreddamento del conflitto tra l’Enac e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da un lato e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Cisl Fp, Uil Pa, Flp, Cida e Usb Pi dall’altro, le stesse organizzazioni sindacali hanno inviato la comunicazione agli organi competenti della proclamazione dello sciopero, contro la trasformazione dell’Enac in Ente pubblico economico”.

I sindacati ritengono “esaurito il tempo del confronto e, aderendo al mandato ricevuto dall’assemblea del personale dello scorso 11 agosto, hanno indetto lo sciopero nazionale per l’intera giornata del 16 settembre 2020. Allo sciopero saranno affiancate altre iniziative di mobilitazione e di informazione finalizzate a sensibilizzare le forze politiche, a partire dai Gruppi parlamentari, e la cittadinanza in merito alle conseguenze che la trasformazione in Epe potrebbe comportare per il trasporto aereo in Italia e la sicurezza dello stesso”, concludono.