Concorso Marina Militare, 2200 assunzioni: come candidarsi…

E’ stato indetto il concorso Marina Militare che prevede l’assunzione di 2200 persone. Scopriamo tutte le informazioni utili su requisiti, come candidarsi e su come prepararsi al meglio per uno dei più attesi concorsi pubblici di questa fine d’estate.

Concorso Marina Militare, requisiti

Per partecipare al concorso occorre:

diploma di scuola media inferiore

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età

Le assunzioni saranno così suddivise:

1.400 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM)

800 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP)

Potrete trovare maggiori informazioni su requisiti e suddivisione dei posti messi a dispozione sul bando ufficiale del concorso.

Come candidarsi

Come inviare con successo la propria candidatura? Intanto, l’unica modalità prevista è quella telematica. Le domande andranno presentate mediante il sito ufficiale della Marina Militare nell’apposita sezione dedicata ai bandi pubblici. Basterà seguire le istruzioni per inserire i propri dati personali e ufficializzare l’nvio della domanda.

Cosa studiare

Prepararsi per un concorso pubblico è sempre impegnativo, soprattutto quando le prove richieste sono – come in questo caso – di vario tipo. Scegliere i libri giusti diventa quindi di fondamentale importanza per affinare le proprie conoscenze. Per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, parte delicata di accesso al concorso, è disponibile il manuale completo EdiSES suddiviso in tre parti: