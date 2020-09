La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno denunciato a piede libero 4 ragazze e un ragazzo, tutti provenienti da Napoli e provincia, di età compresa tra i 24 e 31 anni, con l’accusa di deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso.

I Carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti al 112, sono intervenuti immediatamente, ma prima di raggiungere l’indirizzo indicato dalla centrale Operativa, più precisamente in via Ascoli Piceno, hanno notato la presenza dei 5 ragazzi intenti ad imbrattare un altro muro e ad affiggere alcuni manifesti. Dopo averli bloccati ed identificati, sono stati perquisiti e trovati in possesso di ben 15 bombolette spray, colla liquida per manifesti, vari stencil e pennarelli.

Successivamente, i militari hanno contattato la richiedente dell’intervento la quale ha fornito delle foto scattate dalla finestra della sua abitazione mentre i 5 stavano imbrattando la parete di un palazzo di via Fivizzano, dalle quali si notava l’abbigliamento corrispondente a quello indossato dai giovani fermati poco prima. Tutto il materiale rinvenuto dai militari è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre, i 5 ragazzi deferiti e rimessi in libertà.

