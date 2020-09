Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 13 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 A casa tutti bene

23:37 TG1 60 Secondi

23:40 Speciale Tg1

00:45 RaiNews24

01:14 Che tempo fa

01:20 Sottovoce

01:50 Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Hawaii Five – 0 Influencer

21:50 N.C.I.S. New Orleans Una famiglia perfetta

22:40 Bull Legittima difesa

23:30 La Domenica Sportiva Estate

00:30 Protestantesimo

01:00 Squadra Speciale Colonia Vergogna

01:45 Lord & Master

03:20 Appuntamento al cinema

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Doc

21:20 Papillon Prima Visione Tv

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

00:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:30 L’altro volto della speranza

02:00 Fuocoammare

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Unknown – Senza Identità

23:52 Duplicity

02:10 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:34 La Moglie Vergine

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Una Dolce Fine /Troppo Amore – Cuore Contro Cuore

6 Italia 1

20:40 Vite Selvagge – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 Shark – il Primo Squalo

23:50 Shark

01:40 E-Planet

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Media Shopping

02:47 Somewhere

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 L’aria che tira

22:30 L’attimo fuggente

00:45 Tg La7

00:55 Il Commissario Cordier

02:45 Uozzap

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

21:25 Kill Bill – Volume 1

23:25 Kill Bill – Volume 2

01:50 11 settembre: senza scampo

03:35 Catfish: False Identità

9 NOVE

20:20 Little Big Italy – New Jersey

21:40 Ma tu di che segno 6?

23:35 Vai avanti tu che mi vien da ridere

01:25 Operazione N.A.S.

20 Venti

21:04 Romeo Deve Morire

23:34 Interrogation – Colpo Esplosivo

01:24 Cancella – Mr. Robot III

02:04 Fase 3 – Mr. Robot III

02:44 Energia Alternativa – Super Car II

03:29 Operazione Topazio – Super Car II

21 Rai 4

20:29 In the dark II ep.2

21:19 La terra dell’abbastanza

23:03 Dogman

00:52 What We Do in the Shadows ep.5

01:18 What We Do in the Shadows ep.6

01:41 What We Do in the Shadows ep.7

02:08 What We Do in the Shadows ep.8

02:29 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

21:00 Intrigo Internazionale

23:46 Il Delitto Perfetto

01:52 Agente Lemmy Caution Missione Alphaville

03:25 Rosamunda Non Parla… Spara

23 Rai 5

20:15 Concerto per l’Italia

21:56 Di là dal fiume e tra gli alberi

22:53 La duchessa

00:41 Tuttifrutti

01:08 Rai News Notte

01:11 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:07 Mozart: Serenata, Stravinskij: Rag Time

03:07 Wild Italy

03:58 Il Giappone visto dal cielo

24 Rai Movie

21:10 Maldamore

22:55 Dobbiamo parlare

00:40 Soldato semplice

02:20 Buoni a nulla

25 Rai Premium

20:20 Un Medico in Famiglia 9 – La ra-gazza ladra ep.2

21:20 Purchè finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie

23:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.136

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.137

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.138

01:20 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.139

01:55 Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.140

02:35 La stanza numero 13

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 1408

23:20 Groupie sesso a domicilio

00:40 Il porno messo a nudo

01:35 Polyamori

03:25 Sesso: quello che le donne vogliono

27 Paramount Network

21:10 Il buongiorno del mattino

23:00 The Company Men

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Santo Rosario

20:30 Soul

21:05 Nord e Sud

22:45 Call the midwife.Ll’amore e la vita

23:45 Angelus

00:05 La compieta

00:30 Il Santo Rosario

00:55 Una donna alla Casa Bianca

02:15 Benedetto da Norcia

29 LA7d

19:20 Drop Dead Diva

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Sliding Doors – Romance Forever

23:05 The Rebound – Ricomincio Dall’Amore

00:49 Vernice Light – L’ Arte del Viaggio

00:53 Modamania

01:31 Cambio Casa, Cambio Vita!

02:24 Divina Cocina

02:51 Le Impronte del Crimine – Victor Ros I

31 Real Time

20:20 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – in una terra…

22:10 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Ci conosciamo?

23:50 Matrimonio a prima vista USA

34 Cine34

21:10 Missione eroica – I pompieri 2

23:00 I pompieri

00:46 La cintura

02:21 Fratello dello spazio

35 Focus

20:15 La Maledizione del Mostro Marino – Cose di Questo Mondo III

21:15 Uscire Dal Mondo – Dalle Alpi Al Tetto del Mondo: in Montagna Con…

22:15 I Conquistatori delle Vette – Masters Of Engineering

23:15 La Gran Becca Che Spettacolo!

23:55 Esodo: Alla Ricerca delle Prove

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 8 – Indagini Ad Alta Quota V

02:17 13/09/2020 – Meteo Focus

02:18 La Rivolta di Spartaco – Gli Otto Giorni Che Fecero Roma

03:00 Pompei Senza Veli

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – una vendetta reale

21:10 Profiling – Gli anelli della catena

22:20 Profiling – Immaginario

23:25 L’ispettore Barnaby – Santi e peccatori

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – L’ultima spiaggia

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Deliberata negligenza

02:55 Law & Order – i due volti della giustizia – una grande paura

39 TOP Crime

19:30 Law & Order: unità speciale

21:17 C.S.I. – Scena del crimine

23:02 Colombo: Ricatto mortale

00:51 Flikken – Coppia in giallo

02:41 6 passi nel giallo – sotto protezione

49 Spike TV

21:30 Star Trek – Primo contatto

23:30 Star Trek – L’insurrezione

01:30 Star Trek – La nemesi

52 DMAX

20:20 Airport Security Spagna

22:20 Nudi e crudi Francia – Valerie e Michel

23:40 Ed Stafford: scontro fra titani – Ed vs. Josh James

00:35 Lockup: sorvegliato speciale – Brutta condizione

01:25 Lockup: sorvegliato speciale – Supremazia bianca

02:20 Lockup: sorvegliato speciale

54 Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Scritto, letto, detto: Mirella D’Ascenzo

20:50 Passato e Presente Il ritiro sovietico dall’Afghanistan

00:15 Notiziario-RaiNews24

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente Il ritiro sovietico dall’Afghanistan

01:20 L’Ombra del Muro P.1. Vite Recluse

02:15 L’Ombra del Muro P.2 Vite Spiate

03:10 1968 Niente come prima.Settembre

55 Mediaset Extra

21:15 101% Pucci

23:45 Avanti un Altro

01:00 Buona Domenica Story

59 Motor Trend

21:05 Affari a quattro ruote Francia

22:15 Il giro del mondo a 4 ruote – California Lowrider

23:10 Il giro del mondo a 4 ruote – Duelli a gasolio

00:05 Fast N’ Loud – Lincoln Continental ribassata

01:00 Fast N’ Loud – una Ford Stile “Frankenstein”

01:55 Fast N’ Loud – 48 Chevrolet Fleetmaster

02:45 Fast N’ Loud – Come rinasce una Rambler

66 Italia 2

20:30 Uno Scontro Ad Alte Temperature – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Addio A un Coraggioso Pirata – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Il Dislocamento Nell’Auto dell’Amore – The Big Bang Theory

21:50 Il Catalizzatore Guittesco – The Big Bang Theory

22:15 Il Fattore Benefattore – The Big Bang Theory

22:40 La Formula della Coabitazione – The Big Bang Theory

23:11 La Derivazione del Brindisi – The Big Bang Theory

23:40 Crimson Peak

01:50 Confraternita Aziendale – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101