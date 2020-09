“Sono partiti ieri mattina da parte di Acea ato2 i lavori di rifacimento dell’intero manto stradale di via Tiburto, per i quali interverranno alcune modifiche alla viabilità in modo progressivo e per step per consentire il rifacimento completo dell’asfalto.

L’intervento avviene al termine della bonifica della rete idrica e della rete fognaria effettuata da Acea Ato2, la società che gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale. Oltre alla rete fognaria, su via Tiburto sono stati conclusi – su richiesta dell’amministrazione comunale, per evitare successivi nuovi disagi ai cittadini residenti in zona – anche i lavori di posa del cavo in fibra ottica di Open Fiber.

È la prima fase di una serie d’interventi che Acea Ato2, in risposta alle richieste del Comune di Tivoli, eseguirà sulle strade in cui sta effettuando le bonifiche della rete idrica e delle fognature: oltre a via Tiburto, è ancora in corso la posa contestuale del nuovo collettore fognario su via delle Piagge, via delle Mimose e via delle Betulle, al termine della quale sarà completato il ripristino del manto stradale. Per quanto riguarda la bonifica di via Rosolina, invece, si stanno ultimando i nuovi allacci alle utenze.

Gli interventi di Acea Ato2 sulle strade tiburtine sono necessari per la bonifica delle condotte esistenti, la cui realizzazione risale a diversi decenni addietro e spesso sono state oggetto di disservizi dovuti alle frequenti rotture che ne hanno, appunto, giustificato la sostituzione. Come specifica Acea ato2, parallelamente alla posa delle nuove condotte è prevista ed è in corso di ultimazione la realizzazione di nuovi allacci sino al limite del marciapiede, in sostituzione di quelli esistenti”.

“Grazie a una costante e proficua interlocuzione tra il Comune di Tivoli e Acea, si sta mettendo a punto una procedura efficiente per minimizzare gli inevitabili disagi per i cittadini”, spiega l’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca Laura Di Giuseppe.

“Nel caso di via Tiburto, ad esempio, la bonifica della rete fognaria prima e quella della rete idrica poi, si sono rese necessarie per poter sostituire le tubature ed eliminare così le criticità che provocavano frequenti riversamenti sulla strada. Oltre all’asfalto per l’intera sezione della carreggiata, Acea ripristinerà anche i marciapiedi interessati dagli interventi per realizzare i nuovi allacci. Per concentrare gli interventi in un lasso di tempo il più possibile limitato ed evitare di dover intervenire in seguito sulle stesse aree, prima del rifacimento del manto stradale il Comune ha autorizzato e fatto avviare i lavori di posa della fibra ottica da parte di Open Fiber.

È un esempio di come l’amministrazione, in particolare i Lavori pubblici, stiano cercando di coordinare tutti gli interventi dei gestori dei sottoservizi: una procedura che è stata e sarà replicata anche in altre occasioni. Nel resto del territorio comunale, su via Rosolina l’intervento di bonifica da parte di Acea Ato2 è partito da tempo ed è risultato subito particolarmente complesso rintracciare alcuni allacci. Anticipo che seguiranno ulteriori interventi di bonifica, ora in fase di progettazione da parte della società: in particolare a Villa Adriana e a Tivoli Terme verranno sostituiti diversi km di tubazioni in ghisa della rete idrica.

I lavori restituiranno una rete fognaria e idrica completamente rinnovata, risultato di una grande collaborazione tra amministrazione comunale, tecnici e rappresentanti territoriali di Acea Ato2, sempre pronti a raccogliere le istanze sollecitate dal Comune”.

Il dettaglio dei lavori

Per quanto riguarda le bonifiche delle vie interessate, al termine delle quali Acea ato2 ripristinerà interamente l’asfalto, riguardano:

– via delle Piagge, via delle Mimose e via delle Betulle i lavori sono partiti all’inizio del giugno 2019 e (lunghezza dell’intervento circa 778 metri);

– via Rosolina per una lunghezza di 430 metri per il primo tratto (lavori iniziati a giugno 2019) e di 678 metri per il secondo (gennaio 2020). Entrambi sono in via di ultimazione;

– via Tiburto (lavori conclusi) per una lunghezza di 550 metri per il primo tratto e di 320 metri per il secondo (lavori partiti a marzo 2020).

In totale sono interessate dai lavori 1.258 utenze fra private e di attività commerciali. Nello specifico:

– 138 in via delle Piagge;

– 73 in via delle Mimose;

– 91 in via delle Betulle;

– 667 in via Tiburto;

– 289 in via Rosolina.

Foto di repertorio