Nella mattinata odierna, i militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Alatri, a conclusione degli accertamenti relativi ai rilievi dell’incidente stradale con feriti avvenuto in Trivigliano lo scorso 16 agosto, deferivano in stato di liberta’ una 25enne di Ripi per “guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”.

Gli operanti accertavano che la donna alla guida di una utilitaria con a bordo altri due giovani, mentre stava percorrendo la SR 155 del comune di Trivigliano perdeva il controllo del veicolo, andando ad urtare il guard rail ribaltandosi piu’ volte. Tutti gli occupanti venivano trasportati presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Alatri per le cure del caso a seguito delle lesioni riportate. La prevenuta, sottoposta ai controlli finalizzati a rilevare un’eventuale guida in stato di alterazione pscofisica, risultava con un tasso alcolemico due volte superiore alla norma, nonche’ positiva alla “cocaina”.

Alla predetta veniva ritirata la patente di guida per la relativa sospensione ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, poiché sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria.