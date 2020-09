Quartiere Trieste, investe 15enne in bicicletta e scappa

Ha urtato una bicicletta condotta da un quindicenne, l’uomo, un italiano di circa 40 anni, che ieri pomeriggio , dopo essersi fermato in un primo momento, si è allontanato dal luogo del sinistro per poi essere rintracciato e denunciato subito dopo dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

A bordo della sua auto, una Citroen C3, il quarantenne percorreva via Nomentana in direzione Porta Pia e all’altezza di Via S. Agnese ha impattato con una bicicletta, alla cui guida si trovava il minore. Dopo essersi dileguato sono scattate le indagini degli agenti del II Gruppo Parioli che, in meno di un’ora, grazie anche alle testimonianze raccolte sul posto, sono risaliti al responsabile, che è stato rintracciato presso la sua abitazione.