Seat Music Awards 2020, scaletta cantanti del 2 e 5 settembre

Stasera, mercoledì 2 settembre, e per finire sabato 5 settembre, in diretta dall’Arena di Verona andrà in onda su Rai 1 il Seat Music Awards 2020: scopriamo insieme la scaletta dei cantanti che saliranno sul palco. Due le serate dedicate al meglio della musica italiana, in una stagione che mai come quest’anno è stata così povera di concerti, per il dispiacere dei lavoratori del mondo della musica (a cui è dedicata la serata) e per gli appassionati.

I conduttori

Le due serate saranno presentate dai bravissimi Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Seat Music Awards 2020 scaletta cantanti del 2 settembre 2020

Alessandra Amoroso

Bagio Antonacci

Claudio Baglioni

Andrea Bocelli

Riccardo Cocciante

Francesco De Gregori

Antonello Venditti

Elisa

Emma

Ligabue

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Gianna Nannini

Eros Ramazzotti

Zucchero

Seat Music Awards 2020 scaletta cantanti del 5 settembre 2020

Achille Lauro

Annalisa

Malika Ayane

Baby K

Boomdabash con Alessandra Amoroso

Gigi D’alessio

Fred de Palma

Diodato

Giusy Ferreri

Francesco Gabbani

Ghali

il volo

Irama

J-ax

Levante

Mahmood

Marco Masini

Ermal Meta

Mika

Michele Bravi

Modà

Fabrizio Moro

Nek

Enrico Nigiotti

Tommaso Paradiso

Piero Pelù

Max Pezzali

Raf e Tozzi

Francesco Renga

Riki

The Kolors

Enrico Brignano

Fonte foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arena_di_Verona_Vr.jpg