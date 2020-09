Orologi da uomo 2020: quali sono i più belli? Ecco la nostra classifica

Esiste un oggetto che non fa differenze tra uomo e donna. A prescindere dal sesso, è ugualmente capace di rendere più bello, più affascinante, più elegante chiunque lo porti. Gli uomini che ne indossano uno, poi, hanno un’apparenza sofisticata che lascia le donne senza fiato.

Quale uomo non porta un orologio al polso? Sono davvero pochissimi e chi non usa solitamente farlo è sicuramente ancora alla ricerca del modello giusto, fatto apposta per lui. Esistono tantissimi modelli al mondo, quindi è normale dover spulciare a fondo prima di trovare quello che si cerca. Sebbene si possano trovare tante tipologie attraenti esteticamente in giro, non tutti fanno al caso nostro. Ci sono orologi che rispecchiano solamente alcune categorie di gente, perché ne rappresentano l’animo, le passioni, gli interessi più profondi, il carattere personale.

Non è un oggetto quindi che sarà mai banale nell’outifit di un uomo che ha il desiderio di essere sempre curato ed esteticamente bello da vedere. L’argomento orologi quindi appassiona tantissime persone, che ogni giorno vanno nel web per avere tante informazioni utili e scoprire tante chicche interessanti.

Da questo punto di vista vi consigliamo di consultare questo piccolo blog, che in poco tempo è diventato meta su Internet di tanti appassionati, esperti o semplici curiosi.

La scelta dell’orologio da polso ideale, infatti, è una cosa assai intima: nessuno si può intromettere. Noi possiamo al massimo dirvi quali sono, secondo la maggior parte dei compratori (e anche a livello oggettivo) i migliori orologi da uomo del 2020, ma sarà in base ai tuoi gusti che saprai quale tra questi è quello che ti piace di più in assoluto.

Sebbene questo sia risultato un anno piuttosto difficile, tra i più drammatici vissuti nella nostra era, questo non vuol dire che l’economia e soprattutto le idee si siano del tutto fermate, anzi.

Le persone hanno continuato a creare cose meravigliose, gli orologiai per primi. Nuovi modelli hanno visto la luce e conquistato un posto nel cuore di tutti coloro che li hanno potuti ammirare. Tra quelli che vi elencheremo di seguito, però, ci sono anche alcuni tipi vintage rivisitati in maniera innovativa per adattarsi al tempo e ai gusti di oggi.

Adesso veniamo subito al sodo.

La classifica degli orologi da uomo più belli del 2020

Iniziamo la nostra rassegna parlando di un modello Rolex molto performante ed interessante e che si chiama GMT Master 2 e che risulta essere molto valido soprattutto per tutti quegli uomini che si spostano tanto per lavoro.

Questo perché soprattutto in questo modello si potrà leggere in maniera simultanea l’orario di 2 fusi orari decisamente differenti. Una delle ultime versioni aggiornate e molto interessante è sicuramente che si chiama Batman:si caratterizza per avere una cassa in acciaio, una lunetta in ceramica nera e blu,è un bracciale Jubilè ed è venduto in versione limitata.

Continuiamo il nostro elenco parlando della collezione Bulgari Cities special edition 2020:innanzitutto diciamo che si chiama cosi perché c è un’incisione con il nome di una città che si trova nella metà inferiore della lunetta.

Quindi un cliente potrà scegliere tra 12 città e capitali del mondo e inoltre ogni orologio è accompagnato da disegni realizzati in edizione limitata e scelti da giovani e bravissimi artisti. Questo modello si caratterizza per essere originale, giovane e fresco e ognuno di essi ha un cinturino intercambiabile.

Infine citiamo brevemente l’orologio Jaeger –LeCoultre della famosa linea Master Central. Molto apprezzato per il suo stile semplice, sobrio ma raffinato e anche con un tocco casual garantito dal cinturino in pelle marrone.