Oggi, primo settembre 2020, alle ore 6,38 la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra di Monte Mario e il funzionario di guardia per una verifica statica in via Antonio Banfi n. 33.

La voragine

Una volta giunti sul posto si rilevava la presenza di una voragine di dimensione pari a circa 3,00 m x 2,00 m profonda 5 m all’interno del giardino di pertinenza dell’appartamento. Per precauzione veniva interdetto l’intero edificio, costituito da 3 piani.

Questo ha portato allo sgombro dei nuclei familiari risiedenti nella struttura (3 nuclei) e successivamente affidati al personale della polizia locale di Roma Capitale XII gruppo Monte Verde per l’eventuale ricerca di soluzioni alloggiative provvisorie .