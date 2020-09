OSA ricerca 80 infermieri a Roma, in provincia, e a Latina

La cooperativa Osa ricerca 80 infermieri per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare di alcuni Municipi di Roma, della sua provincia e di Latina. I requisiti richiesti sono iscrizione all’albo e preferibilmente BLSD o PBLSD. Contratto a tempo determinato di un anno con modalità di lavoro autonomo.

La Cooperativa OSA ricerca e seleziona INFERMIERI

Azienda: cooperativa sociale e di lavoro OPERATORI SANITARI ASSOCIATI

I professionisti saranno inseriti nei servizi di Assistenza Domiciliare sul territorio di Roma (RM 1, RM 2, RM 3), provincia (RM 4, RM 5, RM 6) e Latina.

L’attività è prevalentemente rivolta a pazienti, minori e adulti, affetti da malattie neurologiche degenerative e progressive, patologie croniche o post acute, che necessitano di assistenza a bassa, media e alta intensità di cura, a ciclo programmato e continuativo.

La risorsa si occuperà dell’assistenza a domicilio del paziente: deve essere in grado di gestire in piena autonomia il lavoro e la relazione con il paziente e caregiver. Requisiti: – Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche – Iscrizione all’Albo Professionale (OPI) -Preferibilmente BLSD o PBLSD

Dettagli

Professione : Infermiere

Figura professionale : Professioni sanitarie infermieristiche

Sede di lavoro: ROMA

Posizioni disponibili: 80

Tipo rapporto lavorativo: LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Modalità lavorativa: LAVORO AUTONOMO

Retribuzione mensile: OLTRE 1500 Euro

Durata contratto: 1 Anni

Importanza precedenti esperienze: Basso

Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA;

Status richiesto: Laureato

Data di pubblicazione: 18/08/2020

Data scadenza: 17/09/2020

Clicca qui per candidarti: http://www.jobsoul.it/SoulWeb/scheda-opportunita-lavoro.action?idOpportunita=56B099EA-F364-4B27-A9EB-D71B54F1FF7D

Fonte: JobSoul