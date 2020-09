Come disposto dal Mur quest’anno le aspiranti matricole svolgeranno i test di ingresso presso sedi universitarie individuate sulla base della prossimità geografica alla propria residenza. Non sussiste più il vincolo di sostenere i test di ingresso presso l’ateneo al quale si desidera iscriversi.

Pertanto il numero dei candidati che svolgeranno il test presso le sedi Sapienza non coincide con il numero di aspiranti matricole che hanno espresso preferenza per Sapienza come prima università presso cui iscriversi.

Tutte le informazioni e le indicazioni generali

In particolare la disposizione del Mur prevede che “…in considerazione dalla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza”.

All’esito delle prove, sarà predisposta una graduatoria unica a livello nazionale. Le sedi saranno assegnate alle matricole in base alle opzioni in ordine discendente di graduatoria e in base alle preferenze indicate dallo studente all’atto dell’iscrizione al test.

La prova avrà inizio alle ore 12.00 a livello nazionale.

DATI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Preferenze espresse iscrizioni Sapienza = 6.292 (iscritti al test nel 2019 = 5.733).

Presenti a sostenere il test presso le sedi Sapienza = 4.249 suddivisi tra le sedi di Roma (3.496), Rieti (186) e Latina (589).

Posti disponibili Sapienza = 1030 (+84 odontoiatria) (nel 2019 posti disponibili 985+84 odontoiatria)

Posti disponibili Sapienza extra UE = 60 (+3 odontoiatria)

Numero di aule impegnate = 68 (dislocate tra Roma, Rieti e Latina)

Per lo svolgimento dei test presso Sapienza, sono state adottate tutte le misure anticovid-19 riportate nelle linee guida del MUR. Le procedure di sicurezza sono disponibili sul portale sapienza

(https://www.uniroma1.it/it/notizia/coronavirus-le-indicazioni-la-comunita-sapienza)

In particolare:

– ogni aula sarà fornita di gel igienizzanti e mascherine sia per il personale di vigilanza sia da distribuire ad eventuali studenti sprovvisti;

– l’accesso all’aula per gli studenti è consentito solo con la mascherina;

– gli studenti, inoltre, dovranno consegnare all’ingresso la dichiarazione Covid-19, così come definito dal MUR;

– gli studenti, nelle aule più grandi, saranno convocati in orari scaglionati in modo tale da evitare assembramenti, seguendo il criterio dell’ordine alfabetico: i candidati dalla lettera A alla lettera L entreranno in aula dalle ore 9.00 alle ore 9.45, i candidati dalla lettera M alla lettera Z entreranno in aula dalle ore 10.00 alle ore 10.45. Alle 11.30 si concluderanno le operazioni di registrazione.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA – L’attività di vigilanza per tutta la durata della prova è svolta da personale interno alla Sapienza (188 vigilanti). La distribuzione in aula dei candidati è fatta per data di nascita (eccezione fatta per i gemelli) così come stabilito da Decreto Ministeriale; tale modalità di svolgimento della prova era già stata assunta dalla Sapienza lo scorso anno. È fatto divieto di introdurre in aula tablet, smartwatch, webcam e auricolari nonché penne e materiali di cancelleria destinati alla scrittura. I borsisti del Ciao-Hello, il Centro Informazioni, e orientamento e accoglienza della Sapienza, saranno a disposizione nei viali della città universitaria e nei punti di accesso al campus per aiutare i candidati a individuare l’aula assegnata.

TROVA L’AULA DEL TEST CON VIRTUALTOUR.UNIROMA1.IT

Con l’applicazione web Virtual Tour, realizzata con un sistema di Custom StreetView, i partecipanti al test potranno facilmente trovare da smartphone e tablet l’aula in cui svolgere la prova.

A livello nazionale il 10 settembre si svolgeranno i test di accesso per i corsi di laurea in Medicina Lingua Inglese.

Numero iscritti alla prova Medicina in lingua inglese = 897 (nel 2019 gli iscritti erano stati 818)

Posti disponibili Sapienza = 38

Posti disponibili Sapienza extra UE = 10